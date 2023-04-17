Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler "BİN AYDAN DAHA HAYIRLI" Kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, nasıl ibadet etmek gerekir?

KADİR GECESİ HANGİ DUALAR OKUNUR, NASIL İBADET EDİLİR?

İslam alemi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl Ramazan ayının 27'nci gününe sabitlenen ve bin aydan daha hayırlı olarak bildirilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. Kadir Gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetleri, okunması gereken duaları, çekilmesi gereken zikirleri ve tesbihleri buradan öğrenebilirsiniz.

İşte ayrıntılar;

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Kadir gecesi, yüce dinimiz İslam'ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

KUR'AN'DA KADİR GECESİ

Kur'an'da Kadir Gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilmiştir:

1. Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin?

3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.

5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.