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Giriş Tarihi: 17.04.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 10:24

Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler "BİN AYDAN DAHA HAYIRLI" Kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, nasıl ibadet etmek gerekir?

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler bugün sabah saatleriyle beraber gündemde. Ramazan ayının 27. Gecesine denk gelen bu önemli gün 17 Nisan Pazartesi yani bugün idrak edilecek. Bugünün feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler Kadir gecesinde yapılacak ibadetler nelerdir, nasıl ibadet edilir gibi sorulara cevap aramaya başladı. Kur'an- Kerim'in indirildiği bu mübarek günde Müslüman alemi ellerini semaya açacak. Peki, Kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, nasıl ibadet etmek gerekir? İşte detaylar.

Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler BİN AYDAN DAHA HAYIRLI Kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, nasıl ibadet etmek gerekir?

Kadir Gecesi yapılacak ibadetler, okunacak dualar, kılınacak namazlar, bu mübarek günde binlerce Müslümanın da gündeminde yer alıyor. Bugün; akşam saatlerinde camiler dolup taşacak, eller semaya açılacak. Kadir gecesi yapılacak bir çok ibadet şekli bulunmaktadır. Kadir Gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetleri, okunması gereken duaları, çekilmesi gereken zikirleri ve tespihleri bu başlık altında derledik. Peki bu kutsal gecede ama nasıl ibadet etmek gerekir? İşte yapılması gereken ibadetlerle ilgili tüm detaylar.

Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler BİN AYDAN DAHA HAYIRLI Kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, nasıl ibadet etmek gerekir?

KADİR GECESİ HANGİ DUALAR OKUNUR, NASIL İBADET EDİLİR?
İslam alemi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl Ramazan ayının 27'nci gününe sabitlenen ve bin aydan daha hayırlı olarak bildirilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. Kadir Gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetleri, okunması gereken duaları, çekilmesi gereken zikirleri ve tesbihleri buradan öğrenebilirsiniz.

İşte ayrıntılar;

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ

Kadir gecesi, yüce dinimiz İslam'ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

KUR'AN'DA KADİR GECESİ

Kur'an'da Kadir Gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilmiştir:

1. Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik.
2. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin?
3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.
5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

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Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler BİN AYDAN DAHA HAYIRLI Kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, nasıl ibadet etmek gerekir?

PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUAYI OKURDU?

Resulullah, Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

KADİR GECESİ İBADETLERİ NELER?

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler BİN AYDAN DAHA HAYIRLI Kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, nasıl ibadet etmek gerekir?

* Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

KADİR GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

-Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

-Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

-Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler BİN AYDAN DAHA HAYIRLI Kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir, nasıl ibadet etmek gerekir?

TESBİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Tesbih dört rekattır.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı dört rek'at olup şöyle kılınır: Allah rızâsı için namaz kılmaya niyet edilerek namaza başlanır. Sübhâneke'den sonra 15 kere Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber' denilir. Bu tesbih, rükûa varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek'atta 75 esbih yapılmış olur. İkinci rek'ata kalkılınca yine 15 kere tesbih okunur, ardından geri kalan kısım aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rek'at tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde bu tesbih yapılmaz.

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