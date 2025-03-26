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KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Diyanet’in önerdiği Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler neler?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
16:06
KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Diyanet’in önerdiği Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler neler?
Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak müjdelenen ve duaların kabul edildiği mübarek bir gecedir. Bu özel gecede, ibadet etmek, zikir çekmek ve tesbihlerde bulunmak manevi açıdan büyük önem taşır. Peki, Kadir Gecesi'nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? İşte bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler için çekilecek zikirler ve tesbihler...