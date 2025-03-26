KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Diyanet’in önerdiği Kadir Gecesi’nde çekilecek tesbihler neler?

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ 2025

Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlerin, tüm bir ömre bedel sevap kazandıracağına inanıldığı için bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek, manevi kazanç açısından büyük önem taşır.

Kadir Gecesi'ni en verimli şekilde geçirmek isteyenler için bazı tesbih ve zikirler tavsiye edilmiştir: