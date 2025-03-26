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Haberler Yaşam KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Diyanet’in önerdiği Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler neler?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:06 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 16:06

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Diyanet’in önerdiği Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler neler?

Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak müjdelenen ve duaların kabul edildiği mübarek bir gecedir. Bu özel gecede, ibadet etmek, zikir çekmek ve tesbihlerde bulunmak manevi açıdan büyük önem taşır. Peki, Kadir Gecesi'nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? İşte bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmek isteyenler için çekilecek zikirler ve tesbihler...

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Diyanet’in önerdiği Kadir Gecesi’nde çekilecek tesbihler neler?

Rahmet ve mağfiretin kapılarının sonuna kadar açıldığı Kadir Gecesi, affedilmek ve hayırlara ulaşmak için eşsiz bir fırsattır. Bu mübarek gecede zikirlerle gönüllerin arındırılması tavsiye edilir. Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlerin, tüm bir ömre bedel sevap kazandıracağına inanılır. İşte, Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler ve tesbihler...

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Diyanet’in önerdiği Kadir Gecesi’nde çekilecek tesbihler neler?

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ 2025

Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetlerin, tüm bir ömre bedel sevap kazandıracağına inanıldığı için bu geceyi en iyi şekilde değerlendirmek, manevi kazanç açısından büyük önem taşır.

Kadir Gecesi'ni en verimli şekilde geçirmek isteyenler için bazı tesbih ve zikirler tavsiye edilmiştir:

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KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Diyanet’in önerdiği Kadir Gecesi’nde çekilecek tesbihler neler?

KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELER?

1. "Allahümme inneke afüvvün, tuhibbül afve, fa'fu anni" (100 veya 1000 kez)

Bu dua, Hz. Muhammed'in (s.a.v) Kadir Gecesi'nde en çok okuduğu dua olarak bilinir. Anlamı:

"Allah'ım! Şüphesiz ki Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet."

2. Kelime-i Tevhid (100 kez)

"Lâ ilâhe illallah" (Allah'tan başka ilah yoktur.)
Bu zikir, Allah'ın birliğini ve kudretini hatırlamak için önem taşır.

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Diyanet’in önerdiği Kadir Gecesi’nde çekilecek tesbihler neler?

3. Salavat-ı Şerife (100 kez)

"Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed."
Bu salavat, Peygamber Efendimiz'e selam göndermenin en faziletli yollarından biridir.

4. Tesbih Namazı

Tesbih namazı, Kadir Gecesi'nde özellikle tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bu namaz, Allah'ı yüceltme ve af dileme amacıyla kılınır.

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Diyanet’in önerdiği Kadir Gecesi’nde çekilecek tesbihler neler?

5. İstiğfar (100 kez veya daha fazla)

"Estağfirullah el-azim ve etübü ileyh."

Bu zikirle yapılan samimi tövbenin, kişinin günahlarının affına vesile olacağına inanılır.