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Giriş Tarihi: 21.08.2024 12:34 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 12:34

Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İşte o suikatçıların adım adım kaçış planı: O görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Kağıthane park halindeki araçta bulunan iki Filistinliye yönelik suikastla ilgili tespit edilen 3 şüpheli olaydan 2.5 saat sonra yurtdışına çıkış yaptığı öğrenilmişti. O şüpheliler İstanbul emniyetinin hızlı yazışması ve koordinesi sayesinde Romanya'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olaydan dakikalar önce bavullarını toplayıp adreslerinden çıkış yaptıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheliler ellerinde bavullarla otoparkta kendilerini bekleyen araca gidiyorlar. Ayrıca başka bir görüntü de de viyadük altında araç değiştirip izlerini kaybettirdikleri görülüyor. İşte detaylar...

Emir SOMER
Yunus Emre KAVAK
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İşte o suikatçıların adım adım kaçış planı: O görüntüler ortaya çıktı

Kağıthane'de park halinde olan otomobilde bulunan ve Filistinli oldukları öne sürülen kişilere yönelik maskeli kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Baretta marka susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda aracın şoför koltuğunda oturan Anas Abdel K.(30) hayatını kaybetti.

Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İşte o suikatçıların adım adım kaçış planı: O görüntüler ortaya çıktı

Ön koltukta oturan arkadaşı Fadı M. (31) ise camdan çıkıp bir çiğköfteciye sığındı ama saldırgan peşinden gidip orada ağır yaralamıştı. Olayda ikilinin korumalığını yapan emekli asker Eray K. ise bacağından yaralanmıştı.

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Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İşte o suikatçıların adım adım kaçış planı: O görüntüler ortaya çıktı

Konuyla ilgili İstanbul polisi hemen harekete geçti yapılan çalışmalarda ifadesi alınan E.K. 3 gün önce emlak ve gayrimenkul işi yapan Anas El K. ve Fadı M.'nin yanında işe başladığını ve emekli asker olduğunu söyledi.

Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İşte o suikatçıların adım adım kaçış planı: O görüntüler ortaya çıktı

İddiaya göre 3 kişi Zeytinburnu'nda araçla Kağıthane'ye gelmiş burada S.A.Z. isimli yine Filistinliyle görüşmüşlerdi.

Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İşte o suikatçıların adım adım kaçış planı: O görüntüler ortaya çıktı

4 KİŞİ YAKALANMIŞTI

Olayla ilgili İstanbul Emniyeti 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken gözaltı sayısının da artabileceği öne sürüldü.

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