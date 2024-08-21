Giriş Tarihi: 21.08.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
12:34
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İşte o suikatçıların adım adım kaçış planı: O görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Kağıthane park halindeki araçta bulunan iki Filistinliye yönelik suikastla ilgili tespit edilen 3 şüpheli olaydan 2.5 saat sonra yurtdışına çıkış yaptığı öğrenilmişti. O şüpheliler İstanbul emniyetinin hızlı yazışması ve koordinesi sayesinde Romanya'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olaydan dakikalar önce bavullarını toplayıp adreslerinden çıkış yaptıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheliler ellerinde bavullarla otoparkta kendilerini bekleyen araca gidiyorlar. Ayrıca başka bir görüntü de de viyadük altında araç değiştirip izlerini kaybettirdikleri görülüyor. İşte detaylar...