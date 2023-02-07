Kahramanmaraş’ın havadan görüntüsü dehşete düşürdü!

Depremin vurduğu iller havadan görüntülendi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları sürüyor. KAHRAMANMARAŞ'TA YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Kurtarma çalışmaları, enkaz altından gelen sesin olduğu bölgelere yoğunlaşırken, il merkezindeki yıkım dronu ile görüntülendi. Depremin merkez üssünde yıkım böyle görüntülendi | Video Dehşete düşüren görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi. İSKENDERUN YERLE BİR OLDU... Birçok kişinin cansız bedenine ulaşılırken, ekipler ve vatandaşlar bir umut aramalarını devam ettiriyor. Birçok ilde yaşanan depremle birlikte ekiplerin yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, 'Biran önce ekiplerin Hatay'a da gelmesi gerekiyor. Ben bir yardımım olur diye buradayım' diye konuştu.