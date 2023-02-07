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Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ın havadan görüntüsü dehşete düşürdü!
Giriş Tarihi: 07.02.2023 18:20 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 18:21

Kahramanmaraş'ın havadan görüntüsü dehşete düşürdü!

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde 3381 kişi hayatını kaybetti. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş ile Hatay'ın İskenderun ilçesi havadan görüntülendi. Dehşete düşüren görüntüler, yüzyılın faciasının boyutunu gözler önüne serdi....

Kahramanmaraş’ın havadan görüntüsü dehşete düşürdü!

Depremin vurduğu iller havadan görüntülendi... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş’ın havadan görüntüsü dehşete düşürdü!

KAHRAMANMARAŞ'TA YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bir yandan ekipler ve gönüllüler, diğer yandan enkaz altındaki vatandaşların yakınları zamanla yarışıyor.

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Kahramanmaraş’ın havadan görüntüsü dehşete düşürdü!

Kurtarma çalışmaları, enkaz altından gelen sesin olduğu bölgelere yoğunlaşırken, il merkezindeki yıkım dronu ile görüntülendi.

Depremin merkez üssünde yıkım böyle görüntülendi | Video

Kahramanmaraş’ın havadan görüntüsü dehşete düşürdü!

Dehşete düşüren görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş’ın havadan görüntüsü dehşete düşürdü!

İSKENDERUN YERLE BİR OLDU...
Deprem bölgelerinden İskenderun da ikinci gününde havadan böyle görüntülendi.

Deprem bölgesi İskenderun böyle görüntülendi | Video

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