Depremin merkez üssünde yıkım böyle görüntülendi | Video 07.02.2023 | 11:18 Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan kişilerin kurtarılma çalışmaları devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bir yandan ekipler ve gönüllüler, diğer yandan enkaz altındaki vatandaşların yakınları zamanla yarışıyor. Kurtarma çalışmaları, enkaz altından gelen sesin olduğu bölgelere yoğunlaşırken, il merkezindeki yıkım İHA dronu ile görüntülendi.