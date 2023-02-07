Depremin merkez üssünde yıkım böyle görüntülendi | Video
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan kişilerin kurtarılma çalışmaları devam ediyor.
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