Kahramanmaraş’ta ’kamikaze’ paniği: İtfaiye ekipleri yetişti! 23 kişi kurtarıldı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de olay yerinde yetkililerden bilgi alarak, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.