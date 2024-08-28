Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 28.08.2024 22:58 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 22:59

Kahramanmaraş'ta 'kamikaze' paniği: İtfaiye ekipleri yetişti! 23 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta bir lunaparkta kamikaze paniği yaşandı. Oyun aletinde asılı kalan vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de olay yerinde yetkililerden bilgi alarak, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kahramanmaraş’ta ’kamikaze’ paniği: İtfaiye ekipleri yetişti! 23 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta lunaparkta ranger (kamikaze) olarak bilinen oyun aletinde asılı kalan 23 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ta ’kamikaze’ paniği: İtfaiye ekipleri yetişti! 23 kişi kurtarıldı

Atatürk Parkı'ndaki fuar alanında kurulan lunaparktaki ranger oyun aleti arıza yapması sonucu havada asılı kaldı. O sırada oyun aletinin içinde bulunanlar yaklaşık 1 saat havada baş aşağı mahsur kaldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş’ta ’kamikaze’ paniği: İtfaiye ekipleri yetişti! 23 kişi kurtarıldı

Lunaparktaki ziyaretçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, havada asılı kalan kişileri merdiven yardımıyla kurtararak aşağı indirdi.

Kahramanmaraş’ta ’kamikaze’ paniği: İtfaiye ekipleri yetişti! 23 kişi kurtarıldı

Panik yaşayan 5 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ta ’kamikaze’ paniği: İtfaiye ekipleri yetişti! 23 kişi kurtarıldı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de olay yerinde yetkililerden bilgi alarak, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

SON DAKİKA