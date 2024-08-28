Giriş Tarihi: 28.08.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
22:59
Kahramanmaraş'ta 'kamikaze' paniği: İtfaiye ekipleri yetişti! 23 kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş'ta bir lunaparkta kamikaze paniği yaşandı. Oyun aletinde asılı kalan vatandaşların imdadına itfaiye ekipleri yetişti. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de olay yerinde yetkililerden bilgi alarak, kurtarılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.