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Giriş Tarihi: 24.08.2022 20:28 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 20:34

Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binası ile ilgili yeni karar: Yıllarca Google'da ilk sırada çıkıyordu

Arama motoru Google'da "Dünyanın en saçma binası" olarak ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının yıkımı için başlatılan çalışmaları zamanında bitirmeyen firmaya cezai işlem uygulanmaya başlandı.

AA
Kahramanmaraş’taki dünyanın en saçma binası ile ilgili yeni karar: Yıllarca Google’da ilk sırada çıkıyordu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Şehir Meydan Projesi kapsamında başlatılan yıkım çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kahramanmaraş’taki dünyanın en saçma binası ile ilgili yeni karar: Yıllarca Google’da ilk sırada çıkıyordu

Söz konusu çalışma için 10 Kasım 2021'de ihaleye çıkıldığı ve 20 Aralık 2021'de firmaya teslimi yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "29 Haziran 2022'den itibaren işin bitmemesi sebebiyle sözleşme müeyyideleri gereği 80 gün süre uzatım verilmiş ve aynı zamanda cezai işlemler uygulanarak çalışma devam etmektedir. 10 Ekim 2022'ye kadar çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Kahramanmaraş’taki dünyanın en saçma binası ile ilgili yeni karar: Yıllarca Google’da ilk sırada çıkıyordu

Söz konusu yıkım için firmanın Büyükşehir Belediyesine 6 milyon 615 bin lira ödeme yapacağı aktarılan açıklamada, firmanın işi zamanında bitiremediği için gün başına sözleşme bedelinin 10 binde 3'ü kadar ceza ödeyeceği, bunun da 1984,5 liraya denk geldiği bildirildi.

Kahramanmaraş’taki dünyanın en saçma binası ile ilgili yeni karar: Yıllarca Google’da ilk sırada çıkıyordu
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Kahramanmaraş’taki dünyanın en saçma binası ile ilgili yeni karar: Yıllarca Google’da ilk sırada çıkıyordu
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