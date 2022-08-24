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Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binası ile ilgili yeni karar: Yıllarca Google'da ilk sırada çıkıyordu
Giriş Tarihi: 24.08.2022 20:28
Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
20:34
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binası ile ilgili yeni karar: Yıllarca Google'da ilk sırada çıkıyordu
Arama motoru Google'da "Dünyanın en saçma binası" olarak ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının yıkımı için başlatılan çalışmaları zamanında bitirmeyen firmaya cezai işlem uygulanmaya başlandı.