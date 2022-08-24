Kahramanmaraş’taki dünyanın en saçma binası ile ilgili yeni karar: Yıllarca Google’da ilk sırada çıkıyordu

Söz konusu yıkım için firmanın Büyükşehir Belediyesine 6 milyon 615 bin lira ödeme yapacağı aktarılan açıklamada, firmanın işi zamanında bitiremediği için gün başına sözleşme bedelinin 10 binde 3'ü kadar ceza ödeyeceği, bunun da 1984,5 liraya denk geldiği bildirildi.