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77 yıl sonra cami sevinci

Giriş Tarihi: 25.12.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 15:46
Kaleköylülerin 77 yıl sonra cami sevinci

Antalya Kekova'daki karadan bağlantısı olmayan 1. derece sit alanında yer alan tarihi Kaleköy Camisi'nin restore edilerek 77 yıl sonra ibadete açılmasıyla mahalle sakinleri namazlarını kılmak için artık teknelerle başka köylere gitmek zorunda kalmıyor.

Kaleköylülerin 77 yıl sonra cami sevinci

Turizmin başkenti Antalya'nın yeşil ve mavi ile tarihin buluştuğu ender güzelliklerinden Kekova'da yer alan, araçla kara ulaşımı bulunmayan, sadece zorlu bir patika yolundan ulaşılabilen Kaleköy'ün 77 yıllık cami hasreti sona erdi.

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Kaleköylülerin 77 yıl sonra cami sevinci

Simena Antik Kenti'nde, Roma döneminde stoa (antik dönemde mimarisinde bir sokak ya da agoranın yanında yer alan, üstü kapalı, sütunlu galeriler) olarak kullanılan, daha sonra bir süre kilise ve ardından Osmanlı döneminde cami olarak kullanılan 2 bin yıllık vakıf eseri, 77 yıl önce kapatıldı. Caminin çatısı ve ahşap aksamı sökülerek Üçağız'da bir okul binasına aktarıldı.

Kaleköylülerin 77 yıl sonra cami sevinci

Doğal güzellikleri ve tarihi kalıntılarıyla Akdeniz kıyılarına güzellik katan, yaz aylarında mavi tura çıkan binlerce turistin vazgeçilmez duraklarından 1. derecede arkeolojik sit alanı özelliğini taşıyan Kaleköy'ün sakinleri, camileri kapatılınca vakit namazlarını evlerinde, cuma ve bayram namazlarını ise yetişebildikleri ölçüde tekneyle ulaşım sağladıkları Üçağız'da kılmaya mecbur kaldı.

Kaleköylülerin 77 yıl sonra cami sevinci

Cenazelerini kayıklar taşıyorlardı

Denizdeki fırtınalı günlerde kimi zaman cuma ve bayram namazlarını kaçıran, cenazelerini de kayıkla taşımak zorunda kalan kaderini Antalya Valisi Münir Karaloğlu değiştirdi.

Kaleköylülerin 77 yıl sonra cami sevinci

Bölgeyi ziyaretinde caminin 1940'lı yıllarda kapatıldığını öğrenen Karaloğlu'nun talimatıyla yapı, Antalya Vakıflar Müdürlüğünün hazırladığı proje ile restore edildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla cami 77 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Kaleköylülerin 77 yıl sonra cami sevinci

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antalya'ya ilk atandığı dönemde Kaleköy'ü ziyaret ettiğini ve köylülerin camilerinin yeniden yapılmasını rica ettiğini söyledi.

Yüzlerce insanın yaşadığı bir köyde cami olmamasına şaşırdığını aktaran Karaloğlu, "Neden cami yok?" diye sorduğunda köylülerin "Aslında vardı ama 1941'de yıkıldı." yanıtını verdiğini anlattı. Karaloğlu, "Köylülerin verdiği bilgiye göre o yıl okul yapma bahanesiyle cami yıkılıyor ve caminin ahşapları götürülüp okulda kullanılıyor." dedi.

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