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Giriş Tarihi: 10.01.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 11:06

Kalp Yarası bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kalp Yarası neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölüm için gözler yayın akışı listesine çevrildi. Sevilen dizi normal şartlarda her hafta Pazartesi günü izleyenleriyle buluşuyordu. Dizinin bu hafta yayın akışı listesinde yer almamasıyla "Atv yayın akışı ile Kalp Yarası bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Süreç Film imzalı yapımın başrol oyuncusu Gökhan Alkan'ın koronavirüse yakalanması nedeniyle ekip sete çıkamadı. Peki, 10 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kalp Yarası bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte tüm detaylar...

Kalp Yarası bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kalp Yarası neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Kalp Yarası yeni bölüm için geri sayım başladı. Her hafta Pazartesi günü Atv ekranlarına gelen dizi bugün yayın akışı içerisinde yer almazken yapımın sıkı takipçileri ise bu noktada "Atv yayın akışı ile Kalp Yarası bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Ferit Sancakzade karakterini canlandıran Gökhan Alkan geçtiğimiz günlerde koronaya yakalanmıştı. Peki, Kalp Yarası bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte 10 Ocak Atv yayın akışı ve detaylar...

Kalp Yarası bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kalp Yarası neden yok, yeni bölüm ne zaman?

KALP YARASI VAR MI, YOK MU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alkan'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle çekimleri aksayan dizinin haftaya yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

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Kalp Yarası bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kalp Yarası neden yok, yeni bölüm ne zaman?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Diriliş (Yabancı Sinema)

23:05 Doğu Ekspresinde Cinayet (Yabancı Sinema)

01:15 Bir Zamanlar Çukurova

04:15 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

Kalp Yarası bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kalp Yarası neden yok, yeni bölüm ne zaman?

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Henüz dizinin yeni bölüm tarihi bilinmiyor. Gelişmeleri haberimizden ve Atv yayın akışı üzerinden takip edebilirsiniz.

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