Kalp Yarası bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kalp Yarası neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölüm için gözler yayın akışı listesine çevrildi. Sevilen dizi normal şartlarda her hafta Pazartesi günü izleyenleriyle buluşuyordu. Dizinin bu hafta yayın akışı listesinde yer almamasıyla "Atv yayın akışı ile Kalp Yarası bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" soruları yanıt aramaya başladı. Süreç Film imzalı yapımın başrol oyuncusu Gökhan Alkan'ın koronavirüse yakalanması nedeniyle ekip sete çıkamadı. Peki, 10 Ocak 2022 Atv yayın akışı ile Kalp Yarası bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte tüm detaylar...