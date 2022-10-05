AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

Akbank, maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.

Böylece emeklilerin kazancı 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.

Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.