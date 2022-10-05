Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili gelişmeler, emekli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında uygulanan emekli ve memur zammı sonrası bankalar, emekli promosyon ödemelerini artırmıştı. Ek ödemelerle 10 bin TL'yi bulan promosyon kampanyaları, Ekim ayı için güncellendi. Bazı bankalar, emekli maaş promosyon kampanyaları için son başvuru tarihlerini uzattı. Bu noktada Ekim ayı emekli promosyon ücretleri, henüz maaşını başka bir bankaya taşımamış olan emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, 2022 Ekim ayı Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Türkiye Finans, Denizbank emekli promosyon ücretleri…