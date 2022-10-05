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Haberler Yaşam Kampanyalar güncellendi: 10 Bin TL’yi buldu! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
Giriş Tarihi: 05.10.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 11:05

Kampanyalar güncellendi: 10 Bin TL’yi buldu! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Emekli promosyon ödemeleri ile ilgili gelişmeler, emekli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Temmuz ayında uygulanan emekli ve memur zammı sonrası bankalar, emekli promosyon ödemelerini artırmıştı. Ek ödemelerle 10 bin TL'yi bulan promosyon kampanyaları, Ekim ayı için güncellendi. Bazı bankalar, emekli maaş promosyon kampanyaları için son başvuru tarihlerini uzattı. Bu noktada Ekim ayı emekli promosyon ücretleri, henüz maaşını başka bir bankaya taşımamış olan emekliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, 2022 Ekim ayı Akbank, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, Garanti, Türkiye Finans, Denizbank emekli promosyon ücretleri…

Kampanyalar güncellendi: 10 Bin TL’yi buldu! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Emekli promosyonu veren bankalar listesi gündemdeki yerini koruyor. Müşteri kazanmak için yarışan bankalar, emekli promosyon ödemeleri için Ekim kampanyalarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından milyonlarca emekli, ek ödemelerle 10 bin TL'yi bulan emekli promosyon kampanyaları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada Halkbank, Akbank, Garanti, İş Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Finans, Denizbank, TEB emekli promosyon ücretleri merak ediliyor. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte, 2022 Ekim ayı en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi…

Kampanyalar güncellendi: 10 Bin TL’yi buldu! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI EKİM AYI İÇİN YENİLENDİ!

Müşteri kazanma yarışına giren bankalar, emekli promosyon kampanyalarının 30 Eylül 2022 tarihinde sona ereceğini duyurmuştu. Bazı bankalar, Eylül ayı promosyon kampanyalarını Ekim ayı için güncelleyerek 31 Ekim 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldı. Bazı bankalar ise Eylül kampanyasını aynen devam ettiriyor.

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Kampanyalar güncellendi: 10 Bin TL’yi buldu! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

Promosyon almak için 3 yıllık taahhüt şartını tamamlayanlar bu kampanyaları inceleyerek bir banka ile anlaşma yapıp 10 bin lirayı bulan emekli promosyonu alabiliyor.

500 TL'den başlayıp 1.500 TL'ye kadar çıkan promosyonları alan emekliler şimdi yüksek paraları almak istiyor. Bunun için yapılması gereken işlemler çok kolay.

Kampanyalar güncellendi: 10 Bin TL’yi buldu! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…

Kampanyalar güncellendi: 10 Bin TL’yi buldu! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 01 Ekim – 31 Ekim 2022 tarihleri arasında Akbank'a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankadan almayı taahhüt ederek 7.000 TL'ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.

Akbank, maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira promosyon ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verene 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara 250 lira chip-para ödüyor.

Böylece emeklilerin kazancı 7 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.

Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

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