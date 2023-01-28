Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kamuya personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? Kamuya 10 bin 24 personel alımı için ilan Resmi Gazete'de!
Giriş Tarihi: 28.01.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 15:54

Kamuya personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? Kamuya 10 bin 24 personel alımı için ilan Resmi Gazete'de!

Kamuya personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, TOKİ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesine toplamda 10 bin 24 kişilik istihdam sağlanacak. Bu kapsamda ise "Kamuya 10 bin 24 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan yapılacak alıma ilişkin kadro ve branş dağılımı da belli oldu. Peki, Kamuya 10 bin 24 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte resmi gazeteden yayınlanan ilan ve detaylar.

Kamuya personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? Kamuya 10 bin 24 personel alımı için ilan Resmi Gazete’de!

Kamuya 10 bin 24 personel alımı başvuru detayları merak ediliyor. Kamuya 10 bin 24 personel alımı için Resmi Gazete kararı yayımlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, TOKİ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesine yapılacak olan 10 bin 24 kişilik alım, için ihdas sağlanmış oldu. Bu kapsamda adaylar detayları merak ediyor. Peki, Kamuya 10 bin 24 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte detaylar.

Kamuya personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? Kamuya 10 bin 24 personel alımı için ilan Resmi Gazete’de!

KAMUYA 10 BİN 24 PERSONEL ALIMI İÇİN İLAN RESMİ GAZETE'DE!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre, bazı bakanlık ve kurumlara 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kamuya personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? Kamuya 10 bin 24 personel alımı için ilan Resmi Gazete’de!

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. "

Kamuya personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? Kamuya 10 bin 24 personel alımı için ilan Resmi Gazete’de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatına 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı, 3 Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı ve bin polis memuru, Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 9 bin polis memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı merkez teşkilatına 1 şube müdürü, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı merkez teşkilatına 3 daire başkanı ve 16 şube müdürü kadrosu ihdas edildi.

Kamuya personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? Kamuya 10 bin 24 personel alımı için ilan Resmi Gazete’de!

Böylece, bazı bakanlık ve kurumlara toplamda 10 bin 24 kadro ihdası gerçekleştirilmiş oldu.

SON DAKİKA