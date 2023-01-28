Haberler Yaşam Kamuya personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? Kamuya 10 bin 24 personel alımı için ilan Resmi Gazete'de!

Giriş Tarihi: 28.01.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 15:54

Kamuya personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? Kamuya 10 bin 24 personel alımı için ilan Resmi Gazete'de!

Kamuya personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, TOKİ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesine toplamda 10 bin 24 kişilik istihdam sağlanacak. Bu kapsamda ise "Kamuya 10 bin 24 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan yapılacak alıma ilişkin kadro ve branş dağılımı da belli oldu. Peki, Kamuya 10 bin 24 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, şartları nelerdir? İşte resmi gazeteden yayınlanan ilan ve detaylar.