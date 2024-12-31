KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün Kanal D’de neler var, yılbaşı programı var mı?

2024 yılını uğurlayıp 2025'i selamlarken televizyon ekranlarında yılbaşı özel programları seyirci ile buluşuyor. Bu kapsamda 31 Aralık 2024 Kanal D yayın akışı merak ediliyor. Peki; bugün Kanal D'de neler var, yılbaşı programı var mı? İşte, yılbaşı gecesi Kanal D yayın akışı...