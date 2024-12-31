Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün Kanal D'de neler var, yılbaşı programı var mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:53

KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün Kanal D'de neler var, yılbaşı programı var mı?

31 Aralık 2024 Salı günü Kanal D yayın akışı, yılbaşı programlarıyla dikkat çekiyor. Yeni yıla keyifle girmek isteyen izleyiciler, Kanal D ekranlarında hangi programların yer alacağını merak ediyor. Dizilerin yerini özel yapımların aldığı bugünde, ekran başında unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşanacak. İşte, 31 Aralık Kanal D yayın akışı ve detaylar...

KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün Kanal D’de neler var, yılbaşı programı var mı?

2024 yılını uğurlayıp 2025'i selamlarken televizyon ekranlarında yılbaşı özel programları seyirci ile buluşuyor. Bu kapsamda 31 Aralık 2024 Kanal D yayın akışı merak ediliyor. Peki; bugün Kanal D'de neler var, yılbaşı programı var mı? İşte, yılbaşı gecesi Kanal D yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün Kanal D’de neler var, yılbaşı programı var mı?

KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Taş Kağıt Makas

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün Kanal D’de neler var, yılbaşı programı var mı?
SON DAKİKA