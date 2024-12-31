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KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün Kanal D'de neler var, yılbaşı programı var mı?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
16:53
KANAL D YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024 Salı: Bugün Kanal D'de neler var, yılbaşı programı var mı?
31 Aralık 2024 Salı günü Kanal D yayın akışı, yılbaşı programlarıyla dikkat çekiyor. Yeni yıla keyifle girmek isteyen izleyiciler, Kanal D ekranlarında hangi programların yer alacağını merak ediyor. Dizilerin yerini özel yapımların aldığı bugünde, ekran başında unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşanacak. İşte, 31 Aralık Kanal D yayın akışı ve detaylar...