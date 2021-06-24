HaberlerYaşamKanal İstanbul'un temel atma törenine 2 gün kala son durum! Havadan böyle görüntülendi
Giriş Tarihi: 24.06.2021 10:11Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 10:11
Kanal İstanbul'un temel atma törenine 2 gün kala son durum! Havadan böyle görüntülendi
Kanal İstanbul'un temel atma töreni için sayılı saatler kaldı. Kanal İstanbul projesi için Cumartesi günü yapılacak temel atma töreni öncesinde hazırlıklar aralıksız devam ediyor. İlk temelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atacağı projede son durum havadan görüntülendi.