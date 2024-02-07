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Kandilli Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den Marmara depremi için korkutan uyarı: 7’nin üzerinde…
Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
11:06
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den Marmara depremi için korkutan uyarı: 7’nin üzerinde…
Asrın felaketinin yıl dönümünde, Türkiye'nin gündemi bir kez daha depremdi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, beklenen İstanbul Depremi hakkında da bilgiler verildi. "Marmara Denizi içerisinde bir sismik boşluk var. Bir gün kırılacak…" dedi. Bölgede 7'nin üzerinde bir deprem yaşanacağına dikkat çekti.