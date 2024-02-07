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Haberler Yaşam Kandilli Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den Marmara depremi için korkutan uyarı: 7’nin üzerinde…
Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 11:06

Kandilli Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den Marmara depremi için korkutan uyarı: 7’nin üzerinde…

Asrın felaketinin yıl dönümünde, Türkiye'nin gündemi bir kez daha depremdi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, beklenen İstanbul Depremi hakkında da bilgiler verildi. "Marmara Denizi içerisinde bir sismik boşluk var. Bir gün kırılacak…" dedi. Bölgede 7'nin üzerinde bir deprem yaşanacağına dikkat çekti.

DHA
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den Marmara depremi için korkutan uyarı: 7’nin üzerinde…

Kahramanmaraş başta olmak üzere 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kandilli Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den Marmara depremi için korkutan uyarı: 7’nin üzerinde…

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in başkanlığında, 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgedeki hareketliliğin değerlendirildiği toplantıya, Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat ile KRDAE Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tülay Kaya Eken katıldı. Toplantıda 11 ili etkileyen depremin ardından geçen bir yıllık gelişmeler anlatılırken, beklenen İstanbul Depremi hakkında da bilgiler verildi.

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Kandilli Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den Marmara depremi için korkutan uyarı: 7’nin üzerinde…

BÖLGEDE 40 BİN DEPREM YAŞANDI
6 Şubat depremlerinde ve Türkiye'deki tüm depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek sözlerine başlayan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "1900 yılından 6 Şubat depremlerinden bir gün öncesine kadar olan 4'ten büyük deprem sayısı 672.

Kandilli Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den Marmara depremi için korkutan uyarı: 7’nin üzerinde…

Yine bu bölgede 1900 yılından 6 Şubat tarihine kadar olan deprem toplam sayısına baktığınız zaman bu rakamda yaklaşık 40 bin civarında olduğunu görüyorsunuz. 6 Şubat depremlerinden bugüne kadar geçen sürede sadece bu bölgede 670 tane deprem meydana geldi. Yani 123 yılda olan deprem sayısını 6 Şubat depremlerinden sonra kaydettik. Dolayısıyla ne kadar büyük bir afetle karşı karşıya olduğumuzu görüyorsunuz" dedi.

Kandilli Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’den Marmara depremi için korkutan uyarı: 7’nin üzerinde…

HER GÜN 50 DEPREM OLUYOR
Deprem bölgesinde sismik aktivitelerin bir süre daha devam edebileceğinin altını çizen Haluk Özener, "Bölgede 6 Şubattan itibaren haftalık 4 bin deprem; artçı deprem sayısı bugün geldiğimiz noktada 300-350 civarına düşüyor. Yani günlük 50 civarında depremimiz var. Bu depremler bir süre daha devam edecek. 48 tane 5 ile 5.9 arasında, 3 tanede 6 ile 6.9 arasında artçı şokumuz, depremimiz var" ifadelerini kullandı.

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