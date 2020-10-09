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’de Fırtına kâbusu ve kapılar uçtu devrildi

Giriş Tarihi: 09.10.2020 23:07 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 23:08
Kandıra Döngelli’de Fırtına kâbusu Çatı ve kapılar uçtu Konteynır devrildi

Kocaeli genelinde akşam saatlerinde itibaren etkili olan sağanak ve bazı bölgelerdeki dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kandıra İlçesi Döngelli Köyünde çıkan fırtına ise bir çok ağacı devirdi. Bir ise yerinden 30 metre ileriye sürüklendi.

Kandıra Döngelli’de Fırtına kâbusu Çatı ve kapılar uçtu Konteynır devrildi

Abbas ÇAKAR

Kocaeli'nde gün boyu bulutlu seyreden hava, akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı.

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Kandıra Döngelli’de Fırtına kâbusu Çatı ve kapılar uçtu Konteynır devrildi

Bazı bölgelerde ise yer yer dolu yağışı görüldü. Küçük çaplı su baskınlarının yaşandığı Kocaeli'nde olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen yer ise Kandıra İlçesine bağlı olan Döngelli Köyü mevkisi oldu.

Kandıra Döngelli’de Fırtına kâbusu Çatı ve kapılar uçtu Konteynır devrildi

Sadece bu noktada oluşan fırtına bazı ve demir kapıların uçmasına, çok sayıda ağacın devrilmesine ve bir konteynırın yerinden yaklaşık 30 metre uzağa sürüklenip, devrilmesine neden oldu.

Kandıra Döngelli’de Fırtına kâbusu Çatı ve kapılar uçtu Konteynır devrildi

Ayrıca bazı evlerde de su baskınları yaşandı. Doğa olayında şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadı.

Kandıra Döngelli’de Fırtına kâbusu Çatı ve kapılar uçtu Konteynır devrildi
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Kandıra Döngelli’de Fırtına kâbusu Çatı ve kapılar uçtu Konteynır devrildi
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