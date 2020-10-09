Kandıra Döngelli’de Fırtına kâbusu Çatı ve kapılar uçtu Konteynır devrildi

Kocaeli genelinde akşam saatlerinde itibaren etkili olan sağanak ve bazı bölgelerdeki dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kandıra İlçesi Döngelli Köyünde çıkan fırtına ise bir çok ağacı devirdi. Bir konteynır ise yerinden 30 metre ileriye sürüklendi. Abbas ÇAKAR Kocaeli'nde gün boyu bulutlu seyreden hava, akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Bazı bölgelerde ise yer yer dolu yağışı görüldü. Küçük çaplı su baskınlarının yaşandığı Kocaeli'nde olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen yer ise Kandıra İlçesine bağlı olan Döngelli Köyü mevkisi oldu. Sadece bu noktada oluşan fırtına bazı çatı ve demir kapıların uçmasına, çok sayıda ağacın devrilmesine ve bir konteynırın yerinden yaklaşık 30 metre uzağa sürüklenip, devrilmesine neden oldu. Ayrıca bazı evlerde de su baskınları yaşandı. Doğa olayında şans eseri herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadı.