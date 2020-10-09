Kandıra Döngelli’de Fırtına kâbusu Çatı ve kapılar uçtu Konteynır devrildi

Kocaeli genelinde akşam saatlerinde itibaren etkili olan sağanak ve bazı bölgelerdeki dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kandıra İlçesi Döngelli Köyünde çıkan fırtına ise bir çok ağacı devirdi. Bir konteynır ise yerinden 30 metre ileriye sürüklendi.