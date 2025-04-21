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Haberler Yaşam Kanlı tekel bayi saldırısında sanıklara ceza yağdı! “Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi”
Giriş Tarihi: 21.04.2025 21:53 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 22:13

Kanlı tekel bayi saldırısında sanıklara ceza yağdı! “Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi”

2023 yılında Esenyurt'ta bulunan bir tekel bayide işlenen cinayetler tüm ülkenin kanını dondurmuştu. Yaşanan vahşet anbean güvenlik kamerasına yansırken, 2 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de ağır yaralandığı davada sanıklara ceza yağdı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Diğer sanıklara da 'Suçluyu kayırma' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

DHA
Kanlı tekel bayi saldırısında sanıklara ceza yağdı! Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi

Korkunç olay 29 Temmuz 2023 günü saat 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddedeki tekel bayiine araçla gelen Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer, dükkanda bulunan Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen ile tartıştı.

Kanlı tekel bayi saldırısında sanıklara ceza yağdı! Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi

Tartışmanın büyümesi üzerine Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer yanlarındaki silahlarla dükkandaki 3 kişiyi kurşun yağmuruna tuttuktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayda Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen olay yerinde hayatını kaybetti.

Tekel bayi cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi | Video

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Kanlı tekel bayi saldırısında sanıklara ceza yağdı! Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi

Yusuf Erzen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kanlı tekel bayi saldırısında sanıklara ceza yağdı! Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi

"YAPTIĞIM EYLEM TAMAMEN İÇGÜDÜSELDİ"

Olayla ilgili açılan davanın karar duruşması, bugün Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses Görüntülü ve Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar, hayatını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Karar öncesinde son savunması sorulan sanık Tarık Özer, "Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi. Oğlumu, kardeşimi, kendimi müdafaa etmenin peşine düştüm. Öldürme kastım yoktu.

Kanlı tekel bayi saldırısında sanıklara ceza yağdı! Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi

Sadece direncini kırıp elinden silahını almak istedim. Batuhan Bayındır'ı ben öldürmedim. Kim öldürdüyse ortaya çıksın. Öldürmediğim bir insan için bana ceza vermeyin. Bir babayı, ağabeyi düşünün. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Hangi baba oğlunun, kardeşinin öldürülmesine müsaade eder.