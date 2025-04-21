Kanlı tekel bayi saldırısında sanıklara ceza yağdı! “Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi”

Sadece direncini kırıp elinden silahını almak istedim. Batuhan Bayındır'ı ben öldürmedim. Kim öldürdüyse ortaya çıksın. Öldürmediğim bir insan için bana ceza vermeyin. Bir babayı, ağabeyi düşünün. Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Hangi baba oğlunun, kardeşinin öldürülmesine müsaade eder.