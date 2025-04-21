Haberler
Yaşam
Kanlı tekel bayi saldırısında sanıklara ceza yağdı! “Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi”
Giriş Tarihi: 21.04.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
22:13
Kanlı tekel bayi saldırısında sanıklara ceza yağdı! “Yaptığım eylem tamamen içgüdüseldi”
2023 yılında Esenyurt'ta bulunan bir tekel bayide işlenen cinayetler tüm ülkenin kanını dondurmuştu. Yaşanan vahşet anbean güvenlik kamerasına yansırken, 2 kişinin öldüğü ve 1 kişinin de ağır yaralandığı davada sanıklara ceza yağdı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Diğer sanıklara da 'Suçluyu kayırma' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.