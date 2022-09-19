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Kanseri yendi YouTuber oldu: O günlerin hayalini kuruyorum diyerek hikayesini anlattı!
Giriş Tarihi: 19.09.2022 10:05
Güncelleme Tarihi: 19.09.2022
10:05
Kanseri yendi YouTuber oldu: O günlerin hayalini kuruyorum diyerek hikayesini anlattı!
Gülbahar Baykal, üç yıl önce üniversite son sınıfta öğretmenlik hayali kurarken rahatsızlandı. Doktoru, lösemi kanseri olduğunu açıkladı. Hiç umudunu kaybetmeyen genç kadının dokuz kardeşinden kemik iliği nakli için tarama yapıldı. Kız kardeşi Emine Baykal ise işini bırakarak ablası Gülbahar'ın yanından bir an olsun ayrılmadı. Kanseri yenip YouTuber olan Baykal, yaşam savaşını ve hayalini şu sözlerle anlattı…