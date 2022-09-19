Kanseri yendi YouTuber oldu: O günlerin hayalini kuruyorum diyerek hikayesini anlattı!

Kanserin çok da bilincinde olmadığını söyleyen Baykal, o anı şöyle anlatıyor: "Saçlarımı kesme fikrine kendimi alıştırdığımı düşünüyordum ama berber saçlarımı kesmeye başladıktan sonra gözlerimden yaşlar da akmaya başladı, bu beni çok etkiledi. Saçlarımı kesmem bu hastalığa karşılık somut olarak verdiğim ilk tavizdi. Kendi kendime 'Ben gerçekten hastayım ve bir savaşın içindeyim!' dedim. Hayat tarzım kötü olaylara karşı bile pozitif bakmaktı. İlk başta saçlarım için çok üzüldüm, çok ağladım ama ağlarken bile içimde iyileşeceğime dair umut vardı. O umut beni ayakta tuttu. Tabii doktorum Doç. Dr. Şebnem İzmir Güner de en büyük destekçimdi, onunla ve kanser hastalarıyla aile gibi olduk."