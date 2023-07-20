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Kapalıçarşı'da altın vurgunu: Yaptıkları şeytanın aklına gelmez!
Giriş Tarihi: 20.07.2023 12:22
Güncelleme Tarihi: 20.07.2023
12:22
Kapalıçarşı'da altın vurgunu: Yaptıkları şeytanın aklına gelmez!
Kapalıçarşı'da hareketli anlar yaşandı. Ayarını düşürdükleri mücevherleri takoz, yaldızlama, ve süsleme yaptıktan sonra piyasaya süren şüphelilere operasyon yapıldı. Baskın'da ele geçirilen ve piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan 50 kilogram ayarı ile oynanmış altın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İşte altın vurgunun detayları