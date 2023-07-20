Kapalıçarşı’da altın vurgunu: Yaptıkları şeytanın aklına gelmez!

Şüphelilerin imal ettikleri ayarı düşürülmüş mücevherler, yardımcı ustalar ile birlikte takoz, yaldızlama, patentleme ve süsleme adı altında son şekillerini verdikten sonra piyasaya kimi zaman imalatçı-atölyeci kişilerin kuryelik yaparak, kimi zaman da saha elamanları ile sürmeye çalıştıkları tespit edildi.