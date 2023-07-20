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Haberler Yaşam Kapalıçarşı'da altın vurgunu: Yaptıkları şeytanın aklına gelmez!
Giriş Tarihi: 20.07.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 12:22

Kapalıçarşı'da altın vurgunu: Yaptıkları şeytanın aklına gelmez!

Kapalıçarşı'da hareketli anlar yaşandı. Ayarını düşürdükleri mücevherleri takoz, yaldızlama, ve süsleme yaptıktan sonra piyasaya süren şüphelilere operasyon yapıldı. Baskın'da ele geçirilen ve piyasa değeri yaklaşık 80 milyon lira olan 50 kilogram ayarı ile oynanmış altın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İşte altın vurgunun detayları

Kapalıçarşı’da altın vurgunu: Yaptıkları şeytanın aklına gelmez!

Kapalıçarşı altın vurgun yapıldı… İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te üretmiş oldukları, ayarı ile oynanmış altınları Türkiye genelinde çeşitli bölgelere göndererek kuyumculara satmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kapalıçarşı’da altın vurgunu: Yaptıkları şeytanın aklına gelmez!

Kaplıçarşı'da 1 ay boyunca takip edilen iş yerinde sahte altın üretildiği ortaya çıktı. Ayarı düşük bilezik, altın zincir, Reşat altını, yüzük gibi mücevherleri imal edenlerin, M.Ö. ve S.Y. olduğu belirlendi.

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Kapalıçarşı’da altın vurgunu: Yaptıkları şeytanın aklına gelmez!

Şüphelilerin imal ettikleri ayarı düşürülmüş mücevherler, yardımcı ustalar ile birlikte takoz, yaldızlama, patentleme ve süsleme adı altında son şekillerini verdikten sonra piyasaya kimi zaman imalatçı-atölyeci kişilerin kuryelik yaparak, kimi zaman da saha elamanları ile sürmeye çalıştıkları tespit edildi.

Kapalıçarşı’da altın vurgunu: Yaptıkları şeytanın aklına gelmez!

Şüpheliler finanse ettikleri paraları eşleri ve diğer aile bireyleri adına araç ve taşınmaz mal edinerek suçtan elde edilen paraları gizlemeye çalıştıkları belirlendi.

Kapalıçarşı’da altın vurgunu: Yaptıkları şeytanın aklına gelmez!

Ekipler, 13 Temmuz Perşembe günü Kapalıçarşı'ya düzenlediği operasyonda iki şüpheliyi gözaltına alındı.

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