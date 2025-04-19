Kapalıçarşı’dan 8 ile uzanan dolandırıcılık! Şoke eden detaylar ortaya çıktı: Milyarları böyle aklamışlar

KAPALIÇARŞI'DAN DOLAŞIMA SOKTULAR

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemeleri sonrasında ise Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı ortaya çıktı.