Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kapalıçarşı'dan 8 ile uzanan dolandırıcılık! Şoke eden detaylar ortaya çıktı: Milyarları böyle aklamışlar
Giriş Tarihi: 19.04.2025 12:20 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 12:21

Kapalıçarşı'dan 8 ile uzanan dolandırıcılık! Şoke eden detaylar ortaya çıktı: Milyarları böyle aklamışlar

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemeleri ile Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı ortaya çıktı.

AA
Kapalıçarşı’dan 8 ile uzanan dolandırıcılık! Şoke eden detaylar ortaya çıktı: Milyarları böyle aklamışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık ve kara para aklama suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kapalıçarşı’dan 8 ile uzanan dolandırıcılık! Şoke eden detaylar ortaya çıktı: Milyarları böyle aklamışlar

Çalışmalarda bir suç örgütünü tespit eden ekipler, zanlıların "Forex yatırımı" vaadiyle, yasal internet sitelerini kopyalayarak kart ödemelerini kendilerine ait POS cihazlarına ilettikleri ve yasa dışı bahis oynattıklarını belirledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kapalıçarşı’dan 8 ile uzanan dolandırıcılık! Şoke eden detaylar ortaya çıktı: Milyarları böyle aklamışlar

KAPALIÇARŞI'DAN DOLAŞIMA SOKTULAR

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemeleri sonrasında ise Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı ortaya çıktı.

Kapalıçarşı’dan 8 ile uzanan dolandırıcılık! Şoke eden detaylar ortaya çıktı: Milyarları böyle aklamışlar

Teknik ve fiziki takiplerin tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 36 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kapalıçarşı’dan 8 ile uzanan dolandırıcılık! Şoke eden detaylar ortaya çıktı: Milyarları böyle aklamışlar

Şüphelilere ait, yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ile 2 bahçeye el konuldu.