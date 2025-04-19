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Kapalıçarşı'dan 8 ile uzanan dolandırıcılık! Şoke eden detaylar ortaya çıktı: Milyarları böyle aklamışlar
Giriş Tarihi: 19.04.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
12:21
Kapalıçarşı'dan 8 ile uzanan dolandırıcılık! Şoke eden detaylar ortaya çıktı: Milyarları böyle aklamışlar
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemeleri ile Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu sayede 1 milyar liranın dolaşıma aktarıldığı ortaya çıktı.