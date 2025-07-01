KAPICILAR KRALI KONUSU VE OYUNCULARI | Sinemaseverler ekran başına! Kapıcılar Kralı filmi hangi yılda ve nerede çekildi?

KAPICILAR KRALI KONUSU NEDİR?

Karısı ve iki çocuğuyla daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul'a gelen Seyit, büyük bir apartmanda kapıcılık yapmakta, karısı da evlere temizliğe gitmektedir. Seyit sıradan ve düz bir adam gibi görünse de bu apartmanda olup biten her şeyden haberdardır ve her zaman zekice hamleler yapıp kendini bir şekilde idare eder. Bambaşka karakterlere sahip apartman sahipleri ve apartmanın işleyişi dönemin Türkiyesi'ne tutulmuş bir ayna niteliğindedir