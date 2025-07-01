KAPICILAR KRALI KONUSU VE OYUNCULARI | Sinemaseverler ekran başına! Kapıcılar Kralı filmi hangi yılda ve nerede çekildi?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 01.07.2025 06:19 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 18:02

Türk sinemasının klasikleşmiş yapımları arasında bulunan Kapıcılar Kralı bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İstanbul'daki bir apartmanda geçen olayları mizahi bir dille anlatan filmde başrolde, Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal yer alıyor. Seyircilerin ilgiyle takip ettiği yapım, hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı efsanevi yapımlardan Kapıcılar Kralı filminin yönetmen koltuğunda Zeki Ökten otururken, senaryo ise Umur Bugay tarafından yazıldı. Türk komedi sinemasının unutulmaz örneklerinden biri olan filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Peki, Kapıcılar Kralı'nın hikâyesi neyi anlatıyor,hangi yıl ve nerede çekildi?

KAPICILAR KRALI KONUSU NEDİR?

Karısı ve iki çocuğuyla daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul'a gelen Seyit, büyük bir apartmanda kapıcılık yapmakta, karısı da evlere temizliğe gitmektedir. Seyit sıradan ve düz bir adam gibi görünse de bu apartmanda olup biten her şeyden haberdardır ve her zaman zekice hamleler yapıp kendini bir şekilde idare eder. Bambaşka karakterlere sahip apartman sahipleri ve apartmanın işleyişi dönemin Türkiyesi'ne tutulmuş bir ayna niteliğindedir

KAPICILAR KRALI KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Bir dönem damga vuran Kapıcılar Kralı filmi, İstanbul Cihangir Güneşli sokaktaki Zeren Apartmanı'nda çekildi. Filmin koşu sahneleri Bakraç Sokak ve Oba Sokak'ta çekildi. Çöpçüler Kralı'nda sokağın Cihangir Parkı'ndan sonraki Samanyolu Sokağa kadar uzanan bölümü kullanılmıştır.

KAPICILAR KRALI OYUNCULARI

Kemal Sunal · Kapıcı Seyit
Bilge Zobu · Zafer
Sevda Ferdağ · Apartman sakini
Şevket Altuğ · Sarhoş
Sevil Üstekin · Hacer (Seyit'in eşi)
Can Kolukısa · Fehmi (İlk yönetici)
Güner Sümer · Nuri
Feridun Çölgeçen · Übeyit
Özcan Özgür · Mahir
Mine Zeren · Apartman sakini
Yüksel Gözen · Müdür Mithat
Ekrem Dümer · Doktor
Hikmet Gül · Makbule
Güler Ökten · Fehmi'nin eşi
Fatoş Tez · Leyla

