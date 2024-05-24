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Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragmanı!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
22:46
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı her hafta Cuma akşamı izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, Merih Öztürk gibi oyuncuların yer aldığı sevilen dizide yeni bölüm fragman heyecanı yaşanıyor. Peki, Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, TRT dizi izle ekranı ile Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragman detayları!