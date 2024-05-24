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Haberler Yaşam Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragmanı!
Giriş Tarihi: 24.05.2024 22:46 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 22:46

Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragmanı!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı her hafta Cuma akşamı izleyicisi ile buluşuyor. Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker, Hakan Boyav, Merih Öztürk gibi oyuncuların yer aldığı sevilen dizide yeni bölüm fragman heyecanı yaşanıyor. Peki, Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, TRT dizi izle ekranı ile Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragman detayları!

Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragmanı!

Kara Ağaç Destanı yayınlanan son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ile gündemde. Her hafta heyecanlı ve duygusal sahnelere yer verilen dizinin son bölümünün ardından, gelecek bölümde neler olacak merak konusu. Peki, Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? İşte, detaylar!

Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragmanı!

KARA AĞAÇ DESTANI SON BÖLÜM İZLE

Başrollerinde Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım, Meltem Akçöl, Özlem Conker'in yer aldığı TRT 1'in sevilen dizisi Kara Ağaç Destanı'nın 13. bölüm, 24 Mayıs saat 20.00'da izleyicisi ile buluştu.

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Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragmanı!

KARA AĞAÇ DESTANI 14. BÖLÜM FRAGMANI!

Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı için;

Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragmanı!

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kara-agac-destani

https://www.youtube.com/@karaagacdestanitrt

Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kara Ağaç Destanı 14. Bölüm fragmanı!

KARA AĞAÇ DESTANI 13.BÖLÜM ÖZET

Sultan, Celal Ağa'nın safında yer alınca Ömer ve Raziye ile arası açılır. Celal Ağa, Sultan'a, Ömer'in yokluğunda işlerin başına geçmesini teklif eder. Kara Ağaç topraklarında ekim zamanı başlamıştır. Ömer'in toprağında kimse çalışmaz. Yalnız kalan Ömer'in yardımına, Raziye yetişir. Bu durum Celal Ağa'yı öfkelendirir. Ömer'in tohum deposunu ortadan kaldırmak için plan yapan Celal Ağa, Ömer'i kaybetmekle karşı karşıya kalınca onu konağa getirmek için son kozunu oynar. Ömer'in kararı ne olacaktır?

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