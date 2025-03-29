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Haberler Yaşam Karabük bayram namazı saati! 2025 Karabük'te bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:01 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 12:01

Karabük bayram namazı saati! 2025 Karabük'te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet bayram namazı saatleri il il belli oldu.Vatandaşlar , Karabük bayram namazı saati 2025 için araştırmalarına başladı. Arefe günü sonrasında bayram namazına yetişmek için telaş yaşanacak. İslam alemi, 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı'nın 1. gününde camilere akın edecek. Namaz vaktini kaçırmak istemeyen Müslümanlar, bu konuda hızlıca araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Karabük bayram namazı ne zaman, saat kaçta? İşte, Diyanet ile Karabük bayram namazı vakti 2025…

Karabük bayram namazı saati! 2025 Karabük’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Karabük bayram namazı saati 2025 için merak konusu oldu. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala, Karabük'teki vatandaşlar namaz vakitlerini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Karabük bayram namazı saati ne zaman? İşte, 2024 Karabük bayram namazı vakti…

Karabük bayram namazı saati! 2025 Karabük’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KARABÜK BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025 SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı birinci günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak.

İl il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre, Karabük bayram namazı saati 07.06 olarak belirlendi.

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Karabük bayram namazı saati! 2025 Karabük’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama şeklinde niyet edilir.

Karabük bayram namazı saati! 2025 Karabük’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Karabük bayram namazı saati! 2025 Karabük’te bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:
1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.
İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.
Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.