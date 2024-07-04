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Giriş Tarihi: 04.07.2024 20:28 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 20:28

Karabük'teki yangın büyük oranda kontrol altında

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yıldırım düşmesi düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı.

Karabük’teki yangın büyük oranda kontrol altında

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Yaylacılar köyü ile Soğanlı köyü Üzümcük Mahallesi arasındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

Karabük’teki yangın büyük oranda kontrol altında

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Havadan müdahalede zorlukların yaşandığına işaret edilen açıklamada, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarının hızla devam ettiği kaydedildi.

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Karabük’teki yangın büyük oranda kontrol altında

Alevlere 2 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 21 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer, 2 treyler, 25 teknik eleman, 48 orman muhafaza memuru ve 138 yangın işçisi müdahale ediyor.

Karabük’teki yangın büyük oranda kontrol altında

12 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Şu ana kadar 12 hektarlık alanın zarar gördüğü tahmin edilen bölgede incelemelerde bulunan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ve yetkililerden bilgi aldı.

Karabük’teki yangın büyük oranda kontrol altında

"ARAZİ; SARP, KAYALIK VE ENGEBELİ"

Vali Yavuz, gazetecilere, sabah 07.45 civarında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığını anlattı.

İlk andan itibaren helikopterlerin müdahaleyi başlattığını aktaran Yavuz, "Arazinin dik ve sarp olması nedeniyle onlar çalışmalarına ara verdiler fakat alanda hem İl Özel İdare'mize hem orman işletme müdürlüklerimize hem de diğer kurumlarımıza ait 16 arazöz, 2 dozer, 5 su tankeri ve diğer araçlarımızla personelimiz yangına müdahale ediyor. Artık büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebiliriz ama bir iki noktada müdahaleler devam ediyor. İnşallah o müdahalelerle hava kararmadan yangını tamamen kontrol altına almaya çalışıyoruz. Sonrasında da soğutma çalışmalarına başlayacağız. Tek sevindirici taraf, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması." diye konuştu.

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