Karadeniz’de İngiliz mutasyonu paniği! Seyahat kısıtlaması gelebilir!

Son dakika haberler…Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı güncel verilere göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü 'Çok yüksek riskli' kategorisindeki illerin yer aldığı Karadeniz'de seyahat kısıtlaması ve araç denetimleri gündeme geldi. Uzmanlar, bölgede Covid-19 vakalarında düşüş gözlenmemesi halinde, şehir içi ve şehirler arası ulaşımda kısıtlama ve ek denetim seçenekleri masaya yatırılabileceğini söyledi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Trabzon'da İngiliz varyantı mutasyonlu virüs oranının yüzde 50'nin üzerine tırmandığını belirterek "Seyahat kısıtlaması ile ek tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.