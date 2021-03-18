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Haberler Yaşam Karadeniz’de İngiliz mutasyonu paniği! Seyahat kısıtlaması gelebilir!

’de paniği! gelebilir!

Son dakika haberler…Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı güncel verilere göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü 'Çok yüksek riskli' kategorisindeki illerin yer aldığı 'de ve araç denetimleri gündeme geldi. Uzmanlar, bölgede Covid-19 vakalarında düşüş gözlenmemesi halinde, şehir içi ve şehirler arası ulaşımda kısıtlama ve ek denetim seçenekleri masaya yatırılabileceğini söyledi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, 'da İngiliz varyantı mutasyonlu virüs oranının yüzde 50'nin üzerine tırmandığını belirterek "Seyahat kısıtlaması ile ek tedbirlerin hayata geçirilmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 18.03.2021 10:13 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 10:13
Karadeniz’de İngiliz mutasyonu paniği! Seyahat kısıtlaması gelebilir!

Son dakika haberler…Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller yine Bölgesi'nden çıktı.

Karadeniz’de İngiliz mutasyonu paniği! Seyahat kısıtlaması gelebilir!

İl bazlı koronavirüs haritasında geçen hafta 100 bin kişide 348,36 olan Samsun'da bu oran 458,53'e yükseldi. 'Çok yüksek riskli iller' kategorisinde yer alan 'de vaka sayısı en yüksek Samsun'u, Sinop, Giresun, Ordu ve takip etti. Trabzon'da geçen hafta 100 bin kişide 226,14 olan vaka sayısı bu hafta 222,32'ye geriledi.

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Karadeniz’de İngiliz mutasyonu paniği! Seyahat kısıtlaması gelebilir!

'da vaka sayısında düşüş olsa da yine en fazla vakaların görüldüğü ilk 10 şehir arasında yer alması üzerine kentte üst düzey önlemler uygulanmaya başlandı.

Karadeniz’de İngiliz mutasyonu paniği! Seyahat kısıtlaması gelebilir!

SEYAHAT KISITLAMASI MASAYA YATIRILACAK

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede başlattığı 'Dinamik Denetim Süreci' kapsamında halkın yoğunlaştığı noktalarda yetkililer ve kolluk kuvvetlerince salgın denetimi yapılıyor. Vaka artışına aldırış etmeyip maske ve sosyal mesafe kurallarını unutan vatandaşlar güvenlik güçlerince uyarılıyor.

Karadeniz’de İngiliz mutasyonu paniği! Seyahat kısıtlaması gelebilir!

Kentte son 3 günde vakalarda artış tespit edilmesi ve karantinalı alanların çoğalması tedirginlik yarattı. Alınan önlemler ve uygulanan denetimlere rağmen Covid-19 vakalarının artması üzerine şehirler arası ulaşım kısıtlaması masaya yatırılacak. Kentte vakalarda düşüş olmaması halinde yetkililer, şehirler arası ve şehir içi ulaşımda denetim ile seçeneklerini gündemine alacak. bölgesinde mutasyonlu virüsün etkisiyle vakaların arttığına dikkat çeken uzmanlar toplu taşıma gibi kapalı alanlarda virüsün daha hızlı yayıldığını hatırlatarak kısıtlama ve denetim yapılmasını istedi.

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