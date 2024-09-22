Karadeniz’in rengi değişti: Acılı bekleyiş sürüyor!

Başta AFAD olmak üzere birçok ekibin katıldığı arama çalışmaları sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. Aramalar menfezin tıkandığı nokta ve civardaki fındık bahçelerinde yoğunlaşırken, dere boyu ve sahil boyu arama çalışmaları devam ediyor.