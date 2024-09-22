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Giriş Tarihi: 22.09.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 12:01

Karadeniz’in rengi değişti: Acılı bekleyiş sürüyor!

Trabzon'un doğu ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Sağanak sonrası meydana gelen dere taşkınında kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'i arama çalışmaları ise sürüyor. Kentte cuma günü etkili olan sağanak, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra'da hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 165 kilogram düşen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Sürmene ve Araklı ilçelerinde toplam 12 mahallede meydana gelen sel, heyelan ve taşkınlarda 93 iş yeri, 7 konut ve 120 dekar tarım arazisi zarar gördü. Bir kişi ise kayboldu: İşte haberin detayları...

DHA
Karadeniz’in rengi değişti: Acılı bekleyiş sürüyor!

'KAYIP VATANDAŞI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Trabzon Sürmene Çavuşlu Mahallesi'nde cuma günü etkili olan sağanağın ardından yaşanan dere taşkını sırasında kaybolan Ali Kemal Demir isimli engelli vatandaşı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Karadeniz’in rengi değişti: Acılı bekleyiş sürüyor!

Başta AFAD olmak üzere birçok ekibin katıldığı arama çalışmaları sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. Aramalar menfezin tıkandığı nokta ve civardaki fındık bahçelerinde yoğunlaşırken, dere boyu ve sahil boyu arama çalışmaları devam ediyor.

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Karadeniz’in rengi değişti: Acılı bekleyiş sürüyor!

'KARADENİZ'İN RENGİ DEĞİŞTİ'

Heyelan sonrası ekiplerin bölgede temizlik çalışması sürerken, derelerden akan çamurlu suyun denizin rengini değiştirdiği görüldü.

Karadeniz’in rengi değişti: Acılı bekleyiş sürüyor!

Sürmene, Araklı ve Arsin ilçelerindeki derelerden akan çamurlu su Karadeniz'in kıyı şeridinde suyun rengini değiştirirken, denizin renginin kahverengiye dönmesi, dronla görüntülendi.

Karadeniz’in rengi değişti: Acılı bekleyiş sürüyor!

'12 MAHALLE ETKİLENDİ'

Trabzon'un doğu ilçelerinden yaşanan sağanak sonrası meydana gelen sel, heyelan ve taşkınlarla ilgili Trabzon Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

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