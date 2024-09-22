Giriş Tarihi: 22.09.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
12:01
Karadeniz’in rengi değişti: Acılı bekleyiş sürüyor!
Trabzon'un doğu ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi. Sağanak sonrası meydana gelen dere taşkınında kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'i arama çalışmaları ise sürüyor. Kentte cuma günü etkili olan sağanak, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra'da hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 165 kilogram düşen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Sürmene ve Araklı ilçelerinde toplam 12 mahallede meydana gelen sel, heyelan ve taşkınlarda 93 iş yeri, 7 konut ve 120 dekar tarım arazisi zarar gördü. Bir kişi ise kayboldu: İşte haberin detayları...