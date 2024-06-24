Karayip Korsanları’nın sevilen ismi köpek balığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti! Filmin sevenlerini çok üzecek!

TAMAYO PERRY KİMDİR?

Tamayo Perry, 1975 yılında doğmuş ve Oahu'nun doğu tarafında büyümüş bir isimdir. Sörf dünyasına 12 yaşında adım atan Perry, gençliğinde sörf tahtası ödünç alarak kendini geliştiren yerel bir çocuk olarak bilinirdi.

1997 yılında, Perry'nin en sevdiği sörfçüler Gerry Lopez ve Tom Carroll'dan ilham alarak tüp sürüş stiline odaklandığı bilinmektedir. Bu stili geliştirerek sörf dünyasında adından söz ettiren Perry, 1999 yılında Pipeline Masters'ı kazandı. Bu başarı, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve Perry, Pipeline sahillerinin en ünlü sörfçülerinden biri olarak tanınmaya başladı.