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Haberler Yaşam Karayip Korsanları’nın sevilen ismi köpek balığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti! Filmin sevenlerini çok üzecek!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 16:44

Karayip Korsanları’nın sevilen ismi köpek balığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti! Filmin sevenlerini çok üzecek!

Karayip Korsanları'nın 4. filmi Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filminde cankurtaran ve sörf eğitmeni rolüyle hafızalara kazınan yıldız Tomayo Perry, geçtiğimiz Pzar günü öğleden sonra Oahu açıklarında sörf yaparken hayatını kaybetti.

Karayip Korsanları’nın sevilen ismi köpek balığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti! Filmin sevenlerini çok üzecek!

Dünya çapında tanınan ve Karayip Korsanları filmindeki performansıyla büyük beğeni toplayan profesyonel sörfçü, Oahu'nun Malaekahana Plajı'nda köpekbalıklarının saldırısına uğradı.

Karayip Korsanları’nın sevilen ismi köpek balığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti! Filmin sevenlerini çok üzecek!

KOLU VE BACAĞI KOPTU!

Oyunculuk dışında sörf eğitimenliği yapan 49 yaşındaki Tamayo Perry, yerel sörfçüler tarafından bulundu.

Bulunduğunda bir kolu ve bir bacağı eksik olan oyuncu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Karayip Korsanları’nın sevilen ismi köpek balığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti! Filmin sevenlerini çok üzecek!

Honolulu Acil Servis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, ilk acil çağrının pazar günü saat 13.00 civarında geldiğini ve Tamoya Perry'nin cesedi, jet ski ile kıyıya getirildiğini söylendi.

Karayip Korsanları’nın sevilen ismi köpek balığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti! Filmin sevenlerini çok üzecek!

BU AY İKİNCİ KÖPEK BALIĞI SALDIRISI
Honolulu Okyanus Güvenliği Geçici Şefi Kurt Lager, "Tamayo Perry, tüm tarafından sevilen bir cankurtaran ve dünya çapında tanınan profesyonel bir sörfçüydü" diyerek başsağlığı verdi.

Perry'nin ölümü, bu ay Oahu'da görülen ikinci ölümcül köpekbalığı saldırısı olduğu açıklandı.

Karayip Korsanları’nın sevilen ismi köpek balığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti! Filmin sevenlerini çok üzecek!

TAMAYO PERRY KİMDİR?
Tamayo Perry, 1975 yılında doğmuş ve Oahu'nun doğu tarafında büyümüş bir isimdir. Sörf dünyasına 12 yaşında adım atan Perry, gençliğinde sörf tahtası ödünç alarak kendini geliştiren yerel bir çocuk olarak bilinirdi.
1997 yılında, Perry'nin en sevdiği sörfçüler Gerry Lopez ve Tom Carroll'dan ilham alarak tüp sürüş stiline odaklandığı bilinmektedir. Bu stili geliştirerek sörf dünyasında adından söz ettiren Perry, 1999 yılında Pipeline Masters'ı kazandı. Bu başarı, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve Perry, Pipeline sahillerinin en ünlü sörfçülerinden biri olarak tanınmaya başladı.

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