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Karayip Korsanları’nın sevilen ismi köpek balığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti! Filmin sevenlerini çok üzecek!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
16:44
Karayip Korsanları’nın sevilen ismi köpek balığı saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti! Filmin sevenlerini çok üzecek!
Karayip Korsanları'nın 4. filmi Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filminde cankurtaran ve sörf eğitmeni rolüyle hafızalara kazınan yıldız Tomayo Perry, geçtiğimiz Pzar günü öğleden sonra Oahu açıklarında sörf yaparken hayatını kaybetti.