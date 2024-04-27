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Haberler Yaşam KARDEŞLERİM 126. BÖLÜM CANLI İZLE | ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 27.04.2024 18:32 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 18:33

KARDEŞLERİM 126. BÖLÜM CANLI İZLE | ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle ekranı

ATV ekranlarında her cumartesi akşamı reytingleri alt üst eden dizi Kardeşlerim bu akşam da 126. bölümüyle ekranlarageliyor. Dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırması yapılıyor. Celil Nalçakan, Yiğit Koçak, Simge Selçuk,Cihan Şimşek, Melis Minkari ve Cüneyt Mete gibi başarılı oyuncuları kadrosunda bulunduran dizide son bölümde Ömer ve Süsen evlilik yoluna adımlarını atarken Ömer ve Sarp'ın kaçırılması Ataman Koleji gençlerini yeniden birleştirmiştir. Bundan sonra Kardeşlerim de ne olacak? Akif ve Süreyya evelenecek mi? sorularının cevapları merakla beklenen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde. İşte Kardeşlerim126. bölüm ATV ile canlı izle

KARDEŞLERİM 126. BÖLÜM CANLI İZLE | ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle ekranı

Ekranların fenomen dizisi Kardeşlerimde bu hafta da Ataman Koleji öğrencilerinin yeni maceralarına konuk olacak. Ataman Koleji gençleri için kötü günler geride kalıyor. A. ATV'de cumartesi günleri zirvenin sahibi dizinin yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 126. bölüm ATV canlı izle

KARDEŞLERİM 126. BÖLÜM CANLI İZLE | ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle ekranı

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in yeni bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak canlı izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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KARDEŞLERİM 126. BÖLÜM CANLI İZLE | ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle ekranı

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

"Tanışmış mıydık daha önce?"

"Sonunu bilmeden izlediğim en güzel filmdi gözlerin…"

Hurda arabanın içinde sıkışıp kalan Ömer ile Sarp, ne yapacaklarını bilmez halde çırpınırlarken, başlarına aldıkları asıl beladan habersizdirler.

KARDEŞLERİM 126. BÖLÜM CANLI İZLE | ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle ekranı

Gökhan tarafından yaralanan Ayla, apar topar hastaneye kaldırılırken, Gökhan ise Berk'e gelen beklenmedik telefonla bu sefer sert kayaya toslar. Ataman Koleji'nde yapılacak olan deneme sınavı, tüm çocuklarda panik ve gerginlik yaratır.

KARDEŞLERİM 126. BÖLÜM CANLI İZLE | ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle ekranı

Fatma'nın, Orhanlara destek olmak için evlerine gelen Şevval'le ilgili başka planları vardır. Akif ve Süreyya cephesinde gelişmeler yaşanırken, Gökhan'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Yasmin ve Aybike, hiç ummadıkları bir durumun içine düşerler.

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