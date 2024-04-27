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KARDEŞLERİM 126. BÖLÜM CANLI İZLE | ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 27.04.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
18:33
ATV ekranlarında her cumartesi akşamı reytingleri alt üst eden dizi Kardeşlerim bu akşam da 126. bölümüyle ekranlarageliyor. Dizinin yeni bölümü için canlı izle araştırması yapılıyor. Celil Nalçakan, Yiğit Koçak, Simge Selçuk,Cihan Şimşek, Melis Minkari ve Cüneyt Mete gibi başarılı oyuncuları kadrosunda bulunduran dizide son bölümde Ömer ve Süsen evlilik yoluna adımlarını atarken Ömer ve Sarp'ın kaçırılması Ataman Koleji gençlerini yeniden birleştirmiştir. Bundan sonra Kardeşlerim de ne olacak? Akif ve Süreyya evelenecek mi? sorularının cevapları merakla beklenen Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde. İşte Kardeşlerim126. bölüm ATV ile canlı izle