KARDEŞLERİM 126. BÖLÜM CANLI İZLE | ATV ile Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle ekranı

Fatma'nın, Orhanlara destek olmak için evlerine gelen Şevval'le ilgili başka planları vardır. Akif ve Süreyya cephesinde gelişmeler yaşanırken, Gökhan'la ilgili birtakım gerçekleri öğrenen Yasmin ve Aybike, hiç ummadıkları bir durumun içine düşerler.