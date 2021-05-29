Kardeşlerim 15. Bölüm fragmanı izle: Asiye’nin hayatı tehlikede mi?

KARDEŞLERİM 14. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer hastanede yatarken Suzan bir an bile yanından ayrılmaz. Orhan ve Şengül'ün yaşadığı tartışmanın sonucunda Şengül evi terk eder. Melisa, Kadir'i okula geri dönmesi için ikna etmeye çalışır. Doruk Asiye'nin yanında olabilmek için Selim'in kafesinde çalışmaya başlar. Suzan Ömer'in imzaladığı sözleşmeyi yırtar ve Ömer'le bağ kurmaya çalışırken, Harika'nın çıldırması an meselesidir. Harika, Ömer'i evinden ve annesinden uzaklaştırmak için gözünü iyice karartır.

KARDEŞLERİM SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 18. Bölümüyle maceraya kısa süreli bir mola verecek. 4 bölüm sonra sezon finali yapmaya hazırlanan dizi yeni sezonda kaldığı yerden devam edecek.