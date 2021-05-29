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Haberler Yaşam Kardeşlerim 15. Bölüm fragmanı izle: Asiye’nin hayatı tehlikede mi?
Giriş Tarihi: 29.05.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 13:26

: Asiye’nin hayatı tehlikede mi?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim 15. Bölüm fragmanı yayınlandı. Sezon finali yapmaya hazırlanan dizinin yeni bölümünde Tolga'nın planı kardeşlerin hayatını altüst eder. Asiye'nin yaşadığı kaza izleyiciyi şok ederken, Ömer okuldan atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Dizinin sevenleri, Asiye'nin hayatı tehlikede mi? Kardeşlerim 15. Bölümde neler olacak sorularına yanıt arıyor. !

Kardeşlerim 15. Bölüm fragmanı izle: Asiye’nin hayatı tehlikede mi?

Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı dizinin sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. 4 bölüm sonra final yapmayı planlayan dizinin yeni bölüm fragmanında Asiye'nin düşüp kafasını vurduğu sahne, "Asiye'nin hayatı tehlikede mi?" sorusunu doğurdu. !

Kardeşlerim 15. Bölüm fragmanı izle: Asiye’nin hayatı tehlikede mi?

KARDEŞLERİM 15. BÖLÜM FRAGMANI

Akif, Suzan'ın iflas etmesi için planlarını hayata geçirir. Tolga, Ömer ve Kadir'den intikam almak için Asiye'nin üzerine oynar. Harika hain planlarına Suzan'ı inandırıp Ömer'i okuldan attırmaya çalışır. Düşüp kafasını çarpan Asiye kanlar içinde kalır. Kardeşlerim 15. Bölüm bu akşam ATV ekranlarında.

Kardeşlerim 15. Yeni Bölüm (29 Mayıs 2021 Cumartesi) Son Fragmanı yayınladı izle! Şoke eden ölümcül sahne

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Kardeşlerim 15. Bölüm fragmanı izle: Asiye’nin hayatı tehlikede mi?

KARDEŞLERİM 14. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer hastanede yatarken Suzan bir an bile yanından ayrılmaz. Orhan ve Şengül'ün yaşadığı tartışmanın sonucunda Şengül evi terk eder. Melisa, Kadir'i okula geri dönmesi için ikna etmeye çalışır. Doruk Asiye'nin yanında olabilmek için Selim'in kafesinde çalışmaya başlar. Suzan Ömer'in imzaladığı sözleşmeyi yırtar ve Ömer'le bağ kurmaya çalışırken, Harika'nın çıldırması an meselesidir. Harika, Ömer'i evinden ve annesinden uzaklaştırmak için gözünü iyice karartır.

KARDEŞLERİM SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 18. Bölümüyle maceraya kısa süreli bir mola verecek. 4 bölüm sonra sezon finali yapmaya hazırlanan dizi yeni sezonda kaldığı yerden devam edecek.

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