Kardeşlerim 32.bölüm ATV ile izle! Kardeşlerim son bölüm tamamı izle!

KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (32.BÖLÜM)

"İnceldiğimiz yerden değil, incindiğimiz yerden kopuyoruz."

Tüm sınıf, proje ödevinden yüksek not alabilmek umuduyla bir iş birliğine girişirken, evin tapusunu üstüne alarak büyük hayaller kuran Şengül, tüm aileyi şaşırtacak bir durumla karşılaşır. Asiye ile Ömer, hayatlarını sürdürebilmek için büyük bir azimle çalışmaya devam ederlerken; Kaan ise, Süsen'i Ömer'den uzak tutabilmek için iplerin iyice gerilmesine neden olacak bir plan yapar.

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