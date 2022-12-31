Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Aralık 2022 ATV yayın akışı

KARDEŞLERİM BU AKŞAM VAR MI YOK MU, NEDEN YOK?

31 Aralık 2022 Cumartesi tarihli ATV yayın akışına göz atan seyirciler, dizi saatinde Kim Milyoner Olmak İster programının yılbaşı özel bölümü ile karşılaştı.

Bunun üzerine Kardeşlerim dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı büyük bir merak konusu oldu.