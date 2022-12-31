Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 Aralık 2022 ATV yayın akışı

Cumartesi akşamları izleyici karşısına çıkan ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu sorusu ile gündemdeki yerini aldı. 31 Aralık Çarşamba ATV yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümü ile karşılaştı. Bu noktada başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı dizinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından araştırılan ''Kardeşlerim bu akşam var mı yok mu, neden yok?'' soruları 31 Aralık ATV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte, Kardeşlerim yeni bölüm tarihi ve saati...