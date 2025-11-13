Haberler
Kargo uçağı Gürcistan'da nasıl düştü? SABAH askeri kaynaklardan o bilgilere ulaştı! Aynı uçak benzer kaza
Giriş Tarihi: 13.11.2025 08:17
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:34
20 askerin şehit düştüğü kazanın nedeni araştırılıyor. Uçağın düştüğü bölgeye giden Türk kaza kırım ekibi araştırmalarına başladı. Türkiye'nin yüreğini yakan kazanın nedeni, düşen askeri kargo uçağının enkazında yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkarılacak. Öte yandan; SABAH'ın askeri kaynaklardan ulaştığı bilgilere göre, 11 Temmuz 2017'de ABD'de, deniz piyadelerini taşıyan uçağın düşmesi sonucu 16 Amerikan askeri öldü. Bu kaza sonrası elde edilen raporlar ve kazayla ilgili hazırlanan animasyonlarda TSK'ya ait kargo uçağının düşmesiyle büyük benzerlik taşıyor.