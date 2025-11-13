Kargo uçağı Gürcistan’da nasıl düştü? SABAH askeri kaynaklardan o bilgilere ulaştı! Aynı uçak benzer kaza

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 13.11.2025 08:17 Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:34

20 askerin şehit düştüğü kazanın nedeni araştırılıyor. Uçağın düştüğü bölgeye giden Türk kaza kırım ekibi araştırmalarına başladı. Türkiye'nin yüreğini yakan kazanın nedeni, düşen askeri kargo uçağının enkazında yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkarılacak. Öte yandan; SABAH'ın askeri kaynaklardan ulaştığı bilgilere göre, 11 Temmuz 2017'de ABD'de, deniz piyadelerini taşıyan uçağın düşmesi sonucu 16 Amerikan askeri öldü. Bu kaza sonrası elde edilen raporlar ve kazayla ilgili hazırlanan animasyonlarda TSK'ya ait kargo uçağının düşmesiyle büyük benzerlik taşıyor.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan-Azerbaycan sınırında kırıma uğradı. 20 askerin düştüğü uçak kazasının nedeni araştırılıyor. Uçağın düştüğü bölgeye giden Türk kaza kırım ekibi uçağın düşme nedenini araştırmaya başladı.

Türkiye'nin yüreğini yakan kazanın nedeni düşen askeri kargo uçağının enkazında yapılacak incelemelerin ardından ortaya çıkarılacak.

KARGO UÇAĞI NEDEN DÜŞTÜ

Uçakların kırıma uğramasının altında birçok neden olabiliyor. Teknik arıza, pilotaj hatası, mevsimsel koşullar ve sabotaj veya hava kazası ihtimalleri inceleniyor.

Ancak kargo uçağının düştüğü anlar ait havada parçalanmasıyla ilgili görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017'de yaşanan aynı tip uçağın kazasını gündeme getirdi.

O UÇAĞIN HAVADA PERVANESİ KOPTU

SABAH'ın askeri kaynaklardan ulaştığı bilgilere göre, 11 Temmuz 2017'de ABD'de, deniz piyadelerini taşıyan uçağın düşmesi sonucu 16 Amerikan askeri öldü.

Bu kaza sonrası elde edilen raporlar ve kazayla ilgili hazırlanan animasyonlarda TSK'ya ait kargo uçağının düşmesiyle büyük benzerlik taşıyor. Lockheed Martin Aeronautics Company şirketinin teknik raporuna göre, uçağın havada bir motor pervanesi kopuyor.

Daha sonra gövdeye hasar veren pervane uçağın havada ikiye bölünmesine neden oluyor. Pervane daha sonra da arka kanatları koparıp, uçağın parçalanmasına neden oluyor.

TÜM İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Bölgede incelemelerini sürdüren kaza-kırım ekipleri, kule konuşma kayıtları, radar kayıtları, uçağın gövdesinden alınacak numuneler ve kara kutunun incelenmesinin ardından rapor hazırlayacak.

Kargo uçağının kırıma uğramasının ardındaki neden yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Stratejist Dr. Eray Güçlüer de; A Haber ekranlarında Türkiye'nin yüreğini yakan kazayla ilgili kritik bilgileri paylaştı.

Uçağın 2 adet kara kutusu olduğunu belirten Dr. Güçlüer, "Kazanın ardından özellikle yabancı istihbarat servislerinin yapay zeka kullanarak bir görüntü servis etme gayreti içine girdiler. Görüntü son derece kuşkulu. Bunun üzerinden analiz yapmak hiç doğru değil. Devletin resmi yetkililerince paylaşılan görüntüler olursa buna inanırız. Aynı görüntü farklı açılar fakat baktığımızda o görüntüden farklı bir arazi görüyoruz. Oynamış bir görüntü olabileceğini düşünüyoruz.

UÇAKTA İKİ KARA KUTU VAR…

Analiz mevcut sınırlı bilgiler ile yapılabilir. Uçağın rotası, düştüğü dakika belli 27'nci dakikada olduğu belirtiliyor. İrtifası belli… Bu gibi konular üzerinden bir analiz yapılması gerekir.. Bunun dışındaki analizlerin doğruluğu çok çok şüpheli olur. Farkında olmadan oynanmış bir görüntüyü doğru kabul ederseniz bu sefer yapılacak yorumlar da farklı noktalara gider.

Bildiğimiz kadarıyla 2 kara kutudan bahsediliyor. Biri kokpitteki ses kayıtlarını özellikle son 2 saatlik kayıtları alan bir kara kutu, diğeri de uçağın teknik hususlarına ilişkin verileri toplayan ikinci bi kara kutu. Tabi hangisi bulundu bilmiyoruz ama yine bir bilgi var.

Gürcistan'da düşen askeri uçağımızın kara kutusu bulundu! | Eray Güçlüer, A Haber'de yorumladı

Sizin de belirttiğiniz gibi bu kara kutu ABD'de çözümlenmesi, diğerinin ise Türkiye'de çözümlenme durumu değerlendiriliyor. Bu da önemli. Türkiye'nin bu teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz. Yakın zamanda nihai rapor öncesi ön rapor sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

UÇAK DIŞ MÜDAHALE İLE Mİ DÜŞTÜ?

Uçağın bir dış müdahale ile düşüp düşmediği ihtimalini değerlendiren Dr. Güçlüer, şu bilgileri paylaştı:

Öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu varsayımı kabul etmiyorum. Bir füze konusu var. Bu iki türlü olabilir alçak hava savunma füzeleri ya da yüksek menzil füze olabilir. Ancak bunların menzili yetmez uçak 24 bin feet'te… Yüksek menzil füze olsaydı bunun da atıldığı yer tespit edilirdi çünkü radar görüntüleri mevcut. Bu saldırının olma ihtimalini çok düşük ve imkansız görüyorum.

Bu bir askeri uçak, sivil uçak değil. C130'lar 2014'ten beri bir modernizasyon programına tabi tutuldular. ASELSAN, yerli ve milli sistemler kargo uçaklarına entegre etti. Hava kabiliyetleri dünyadaki emsallerinden daha üstün. Bir depo bakımı büyük bir bakım yaklaşık 1 yılda yapılıyor. Bu bakım 6 yılda bir yapılıyor. Yani dolmasına 1 yıldan az bir süre kala bu olay meydana geldi.

Çok güçlü hava kabiliyetlerine kavuşuyor bu uçaklar yapılan bakımlar sayesinde. Dolayısıyla böyle bir saldırı olsaydı pilot bunu anlardı ve görürdü sinyal verirdi. Aha da önemlisi bu savaş uçağı olduğu için manevralar yapabilirdi. Şehit olan pilotumuz Yarbay. Yüzlerce binlerce belki uçuş tecrübesine sahip bir pilot. Bu nedenle uçağın saldırıya uğradığını düşünmüyorum. Uçağın iç mekanik sistemlerine uçuş sistemlerine odaklanılması gerektiğini düşünüyorum.