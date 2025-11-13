Kargo uçağı Gürcistan’da nasıl düştü? SABAH askeri kaynaklardan o bilgilere ulaştı! Aynı uçak benzer kaza

Sizin de belirttiğiniz gibi bu kara kutu ABD'de çözümlenmesi, diğerinin ise Türkiye'de çözümlenme durumu değerlendiriliyor. Bu da önemli. Türkiye'nin bu teknolojiye sahip olduğunu biliyoruz. Yakın zamanda nihai rapor öncesi ön rapor sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

UÇAK DIŞ MÜDAHALE İLE Mİ DÜŞTÜ?

Uçağın bir dış müdahale ile düşüp düşmediği ihtimalini değerlendiren Dr. Güçlüer, şu bilgileri paylaştı:

Öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu varsayımı kabul etmiyorum. Bir füze konusu var. Bu iki türlü olabilir alçak hava savunma füzeleri ya da yüksek menzil füze olabilir. Ancak bunların menzili yetmez uçak 24 bin feet'te… Yüksek menzil füze olsaydı bunun da atıldığı yer tespit edilirdi çünkü radar görüntüleri mevcut. Bu saldırının olma ihtimalini çok düşük ve imkansız görüyorum.