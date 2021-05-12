Kargolar bugün açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Gününde yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

Kargolar bugün açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Gününde yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

Sokağa çıkma yasağına denk gelen Arefe Günü'nde kargo çalışma saatleri merak ediliyor. Resmi tatiller ve dini bayramlarda kamu kurum ve kuruluşlarının tatil edildiği biliniyor. Kargo şirketlerinin çalışma durumunu araştırılan ise Arefe Günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 29 Nisan'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. Buna göre; Bugün kargolar açık mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte kargo çalışma saatleri…