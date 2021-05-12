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Haberler Yaşam Kargolar bugün açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Gününde yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 07:50

Kargolar bugün açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Gününde yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

Sokağa çıkma yasağına denk gelen 'nde merak ediliyor. Resmi tatiller ve dini bayramlarda kamu kurum ve kuruluşlarının tatil edildiği biliniyor. Kargo şirketlerinin çalışma durumunu araştırılan ise Arefe Günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 29 Nisan'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. Buna göre; Bugün kargolar açık mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte kargo çalışma saatleri…

Kargolar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Gününde yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

Bu sene 12 Mayıs'a denk gelen 'nde kargoların çalışma saatleri sorgulanıyor. Uzun süredir kargo şirketlerinden ürün teslimatı ya da gönderimi yapmayı düşünen vatandaşlar, sorusuna yanıt arıyor. Arefe Günü'nün yarım gün sayılması nedeni ile vatandaşlar kargoların açık olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Genellikle resmi tatillerde kapalı olan kurumların arefe günü yarım gün çalışması bekleniyor. Yarın kargolar açık mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Günü kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? İşte 2021!

Kargolar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Gününde yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

YARIN KARGOLAR AÇIK MI?

yaklaşan sebebiyle milyonların gündemine geliyor. Resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurum kuruluşlarının tatil edildiği bilinirken kargoların çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle;

YARIN KARGOLAR AÇIK MI, AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Arefe günü kargoların çalışma durumu şirketlere göre değişiklik gösteriyor. Kargo şirketleri ile iletişime geçerek çalışma durumları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Şimdilik kargo firmalarından herhangi bir açıklama gelmedi.

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Kargolar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Gününde yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalıdır.

Kargolar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Arefe Gününde yarın kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu?
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