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Karısını kayalıklardan atıp travestiyi aramış: Güzelim seni özledim gelmek istiyorum
Giriş Tarihi: 05.07.2024 14:44
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
14:44
Karısını kayalıklardan atıp travestiyi aramış: Güzelim seni özledim gelmek istiyorum
Korkunç olay Yalova'da yaşandı. Farklı cinsel eğilimleri olan Erdal Necip Sözer, eşi Semiha Sözer'in 20 metre yükseklikteki kayalıklardan atıp öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Kan donduran vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen Erdal Sözer'in, olay sonrası bir travestiyi arayıp, "Güzelim ben Erol, Almanya'dan, sana gelmiştim eskiden. Baya oldu, gelmek istiyorum. İzmit'teyim, özledim seni" dediği ortaya çıktı. Talihsiz kadının ise arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde eşinden dert yandığı anlaşıldı. İşte detaylar