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Karısını yarı çıplak yakaladı: Mutfak tezgahının altına saklanan arkadaşına kabusu yaşattı!
Giriş Tarihi: 25.04.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
08:40
Karısını yarı çıplak yakaladı: Mutfak tezgahının altına saklanan arkadaşına kabusu yaşattı!
Tüyler ürperten olay Adana'da yaşandı. Arkadaşını bıçaklayan zanlı tutuklandı. İfadesinde yaşananları şöyle anlattı: Karım evin kapısını 10 dakika sonra açtı. Karımın üzerinde sadece tişört vardı. Memduh'u tezgahın altında görünce bir anlık öfkeyle bıçakladım… İşte haberin ayrıntıları...