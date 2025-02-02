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Giriş Tarihi: 02.02.2025 15:07 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 15:07

Karısıyla ilişki yaşadığını iddia ettiği hastane müdürünü vurdu! Kocam zorla eve çağırttı!

Kan donduran olay Karaman'da yaşandı. 27 yaşındaki Süleyman Y., eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla hastane müdürü Şemsettin D.'ye tüfekle ateş açtı. Ardından 112'yi arayıp 'Birisini vurdum gelin, alın' ifadesini kullandı. Eşinin ifadesi ise şaşırttı: Bana zorla eve çağırttı!

DHA
Karısıyla ilişki yaşadığını iddia ettiği hastane müdürünü vurdu! Kocam zorla eve çağırttı!

Korkunç olay 30 Ocak'ta Karaman'da yaşandı. İş makinesi operatörü Süleyman Y., evinin önünde Şemsettin D.'yi tüfekle sol bacağından vurdu. Süleyman Y. daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 'Birisini vurdum gelin, alın' dedi.

Karısıyla ilişki yaşadığını iddia ettiği hastane müdürünü vurdu! Kocam zorla eve çağırttı!

"NASILMIŞ, SAPIKLIK YAPMAK"
İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Süleyman Y. polise teslim olurken, yanından geçtiği yaralı Şemsettin D.'ye "Nasılmış, sapıklık yapmak" ifadelerini kullandı.

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Karısıyla ilişki yaşadığını iddia ettiği hastane müdürünü vurdu! Kocam zorla eve çağırttı!

Ağır yaralanan Şemsettin D., kaldırıldığı hastaneden, Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Karısıyla ilişki yaşadığını iddia ettiği hastane müdürünü vurdu! Kocam zorla eve çağırttı!

"BANA ZORLA EVE ÇAĞIRTTTI!"
Cuma günü adliyeye sevk edilen Süleyman Y., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi H.Y.'ye de ev hapsi cezası verildi.

Karısıyla ilişki yaşadığını iddia ettiği hastane müdürünü vurdu! Kocam zorla eve çağırttı!

H.Y.'nin ifadesinde, "Eşim Şemsettin D.'nin mesajlarını yanlış anladı.

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