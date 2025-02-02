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Karısıyla ilişki yaşadığını iddia ettiği hastane müdürünü vurdu! Kocam zorla eve çağırttı!
Giriş Tarihi: 02.02.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
15:07
Karısıyla ilişki yaşadığını iddia ettiği hastane müdürünü vurdu! Kocam zorla eve çağırttı!
Kan donduran olay Karaman'da yaşandı. 27 yaşındaki Süleyman Y., eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla hastane müdürü Şemsettin D.'ye tüfekle ateş açtı. Ardından 112'yi arayıp 'Birisini vurdum gelin, alın' ifadesini kullandı. Eşinin ifadesi ise şaşırttı: Bana zorla eve çağırttı!