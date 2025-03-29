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Kars'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2025 Kars bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 29.03.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
23:14
Kars'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2025 Kars bayram namazı saati
Kars'ta Ramazan Bayramı, huzur ve sevinç içinde karşılanacak. Bayramın ilk sabahında, camilerde sabah namazı sonrası iki rekat bayram namazı kılınacak. İslam dünyasının en mübarek günlerinden biri olan bugünde, ibadetler sabahın erken saatlerinde başlayacak. Peki, Kars'ta bayram namazı saati ne zaman? İşte, Kars bayram namazı saati ve detaylar