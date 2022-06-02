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Haberler Yaşam Kars’ta Gezilecek Yerler – Kars Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar
Giriş Tarihi: 02.06.2022 11:11 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 11:12

Kars’ta Gezilecek Yerler – Kars Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Doğu Anadolu turlarının en gözde illerinden biri kuşkusuz Kars ilidir. Tarihi, kültürü, doğası ve yemekleriyle adeta turisti kendine çekmektedir. Türkiye'nin rakımı en yüksek illerinden birisi olan Kars, muhteşem havasıyla da büyülemektedir. Köyleriyle birlikte nüfusu 100 bini bulan, yaz aylarında ise turistleri ağırlayarak 100 binin üstüne çıkan nüfus yapısına sahiptir. TCDD Taşımacılık tarafından 1.365,204 kilometre uzunluğundaki Ankara - Kars güzergâhında her gün karşılıklı işleyen yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan Doğu Ekspresi treni ile son günlerde popülerliğini arttıran iller arasındadır. Kars'ta gezilecek yerler neresi diyorsanız merak etmeyin. İşte Kars gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…

Kars’ta Gezilecek Yerler – Kars Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Çevresinde Ardahan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır bulunan Kars, Doğu Anadolu'nun en gözde illerinden bir tanesidir. Kars'ta neredeyse tüm yapılar tarihi eser niteliği taşıdığı için geçmişten bu yana bu mirası bizlere aktarmaktadır. Farklı kültürlerin bir arada hoşgörü içerisinde yaşadığı şehir olarak da bilinen Kars, her yıl bu özelliği ile binlerce turisti misafir eder. Destansı Sarıkamış ilçesi bu ilde yer almaktadır. Kars yaz aylarında popüler olduğu gibi kış aylarında da yoğun kar yağışı ile oldukça popüler olan yerlerden bir tanesidir. Ayrıca yemekleri ile ismini Türkiye'ye duyurmuş bir şehirdir. Kazı, eski kaşarı gibi birçok farklı lezzeti Türkiye'ye yansıtmayı başarmıştır. Kars'a gitmeyi düşünüyorsanız ve Kars'ta gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanları merak ediyorsanız işte 15 farklı yeri kapsayan o listemizi paylaşalım…

Kars’ta Gezilecek Yerler – Kars Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Kars Gezilecek Yerler Ve Müzeler

  1. Kars Kalesi
  2. Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi
  3. Kars Müzesi
  4. Fethiye Cami
  5. Kars Beylerbeyi Sarayı
  6. Hasan Harakani Türbesi
  7. Kümbet Cami
  8. Evliya Cami
  9. Kars Baltık Mimarisi
  10. Taş Köprü
  11. Gazi ahmet Muhtar Paşa Konağı ve Sanat Galerisi
  12. Kars bazaar yöresel hediyelik & cafe
  13. Masal Parkı
  14. Kars Peynir Müzesi
  15. Kars On Iki Havariler Kilisesi
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Kars’ta Gezilecek Yerler – Kars Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Görülmesi Gereken Tarihi Turistik Mekanlar

  1. Kars Kalesi
  2. Kars Baltık Mimarisi
  3. Atatürk Caddesi
  4. Mazlum Ağa Hamamı
  5. Kars Müzesi
  6. Namık Kemal Evi
  7. Havariler Kilisesi
  8. Ekomüze Zavot Peynir Müzesi
  9. Ani Harabeleri
Kars’ta Gezilecek Yerler – Kars Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Kars Çevresi Gezilecek Doğal Mekanlar

  1. Allahuekber Dağları Milli Parkı
  2. Kuyucuk Kuş Cenneti
  3. Çıldır Gölü
  4. Sarıkamış Kayak Merkezi
  5. Boğtepe Köyü
  6. Topçuoğlu Hamamı
  7. İçmeler Plajı
Kars’ta Gezilecek Yerler – Kars Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

TCDD Taşımacılık tarafından 1.365,204 kilometre (848,298 mi) uzunluğundaki Ankara - Kars güzergâhında her gün karşılıklı işleyen yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan Doğu Ekspresi treniyle uzun bir gezi seyahati yapabilirsiniz. 25 Saat 30 dakika süren yolculuğun sonunda Kars'a ulaşabilirsiniz. Ankara - Kars arası toplamda 53 farklı istasyondan geçeceksiniz.

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