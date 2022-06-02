Kars’ta Gezilecek Yerler – Kars Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Çevresinde Ardahan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır bulunan Kars, Doğu Anadolu'nun en gözde illerinden bir tanesidir. Kars'ta neredeyse tüm yapılar tarihi eser niteliği taşıdığı için geçmişten bu yana bu mirası bizlere aktarmaktadır. Farklı kültürlerin bir arada hoşgörü içerisinde yaşadığı şehir olarak da bilinen Kars, her yıl bu özelliği ile binlerce turisti misafir eder. Destansı Sarıkamış ilçesi bu ilde yer almaktadır. Kars yaz aylarında popüler olduğu gibi kış aylarında da yoğun kar yağışı ile oldukça popüler olan yerlerden bir tanesidir. Ayrıca yemekleri ile ismini Türkiye'ye duyurmuş bir şehirdir. Kazı, eski kaşarı gibi birçok farklı lezzeti Türkiye'ye yansıtmayı başarmıştır. Kars'a gitmeyi düşünüyorsanız ve Kars'ta gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanları merak ediyorsanız işte 15 farklı yeri kapsayan o listemizi paylaşalım…