Kars’ta Gezilecek Yerler – Kars Gezilecek Tarihi Turistik Yerler, Müzeler ve Mekanlar

Doğu Anadolu turlarının en gözde illerinden biri kuşkusuz Kars ilidir. Tarihi, kültürü, doğası ve yemekleriyle adeta turisti kendine çekmektedir. Türkiye'nin rakımı en yüksek illerinden birisi olan Kars, muhteşem havasıyla da büyülemektedir. Köyleriyle birlikte nüfusu 100 bini bulan, yaz aylarında ise turistleri ağırlayarak 100 binin üstüne çıkan nüfus yapısına sahiptir. TCDD Taşımacılık tarafından 1.365,204 kilometre uzunluğundaki Ankara - Kars güzergâhında her gün karşılıklı işleyen yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan Doğu Ekspresi treni ile son günlerde popülerliğini arttıran iller arasındadır. Kars'ta gezilecek yerler neresi diyorsanız merak etmeyin. İşte Kars gezilecek tarihi turistik yerler, müzeler ve mekanlar…