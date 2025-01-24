Kartalkaya'da İnal ailesi yaşamını yitirmişti! Acılı baba " Kızlarımın son sözleri beni kahretti!"

Bakılacak bir yer daha varsa söylemesini rica ettim .Beni bir yere yönlendirdi. Ancak orada da yoklardı. Daha sonra aynı gün akşam teşhis ettim.Tarif edilemez bir acı yaşadım. Böyle bir olayın yaşanması kabul edilemez. Benim devletime güvenim sonsuz gereken yapılacaktır. İhmal edenlerin ihmalleri bulunacak ve yargı önüne çıkarılıp gerekli cezayı alacaklardır. Ben buna inanıyorum. En son görüşmüştük. Kızlarım bana sen dünyanın en iyi babasısın demişti. Kızlarımla çok güzel vakit geçirdim. Üzerimdeki fotoğraf onların gitmeden önceki son fotoğrafıydı." diye konuştu.