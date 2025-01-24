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Haberler Yaşam Kartalkaya'da İnal ailesi yaşamını yitirmişti! Acılı baba " Kızlarımın son sözleri beni kahretti!"
Giriş Tarihi: 24.01.2025 16:22 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 16:27

Kartalkaya'da İnal ailesi yaşamını yitirmişti! Acılı baba " Kızlarımın son sözleri beni kahretti!"

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden Defne Arkadaş İnal, kızları Dila ve Ela İnal son yolculuklarına beyaz güllerle uğurlandı. Baba Burak İnal, "Kızlarımın son sözleri beni kahretti."diye konuştu. İşte haberin detayları...

Mustafa KAYA
Oğuzhan UYSAL
Kartalkaya’da İnal ailesi yaşamını yitirmişti! Acılı baba Kızlarımın son sözleri beni kahretti!

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bunlarda 36'sı çocuktu.Beşiktaş'ta ikamet eden Üst düzey bir şirkette yöneticilik yapan Defne Arkadaş İnal, 8 yaşındaki kızı Ela İnal ve 6 yaşındaki kızı Dila İnal bu yangında hayatını kaybetti. Cenazeleri İstanbul'a getirilen anne ve iki kızı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ve Beşiktaş Belediye Başkanvekili Nuri Aslan katıldı. Cenazede Burak İnal, olaydan önce boşanma aşamasında oldukları için eşi Defne Arkadaş İnal'ın cenazesine yaklaşmadı.

Kartalkaya’da İnal ailesi yaşamını yitirmişti! Acılı baba Kızlarımın son sözleri beni kahretti!

Defne Arkadaş İnal'ın annesi Gülin, Sermet Arkadaş ve ağabeyi Ömer Arkadaş ile yakınları beyaz güllerle donatılan kızlarının tabutu başında yakınlarının taziyelerini kabul ettiler. Anne Gülin Arkadaş, büyük acı yaşadığını ihmalinde bu acılarını dahada derinleştirdiğini söyledi. Kızlarının tabutunun başında taziyeleri kabul eden baba Burak İnal 'da kızlarıyla tatile gitmeden önce görüştüklerini ve son sözlerinin kendisini kahrettiğini belirtti"

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Kartalkaya’da İnal ailesi yaşamını yitirmişti! Acılı baba Kızlarımın son sözleri beni kahretti!

"KIZLARIM TATİLE GİTMEDEN ÖNCE BANA SEN DÜNYANIN EN İYİ BABASISIN DEMİŞTİ"

Yangında Eşi ve iki kızını kaybeden Baba Burak İnal,cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Burak İnal, "İstanbul'daydım, televizyonu açtım ve felaketten haberim oldu. Eş zamanlı olarak aile yakınlarımdan da haberler gelmeye başladı. Telefonlarına ulaşamayınca olay yerine gittim. Saat 03.00 itibariyle bütün hastaneleri gezdik. En son adli tıpa gittim. Oradaki memura bakılacak başka bir yer var mı ? diye sordum. İçeri girmek istemedim.

Kartalkaya’da İnal ailesi yaşamını yitirmişti! Acılı baba Kızlarımın son sözleri beni kahretti!

Bakılacak bir yer daha varsa söylemesini rica ettim .Beni bir yere yönlendirdi. Ancak orada da yoklardı. Daha sonra aynı gün akşam teşhis ettim.Tarif edilemez bir acı yaşadım. Böyle bir olayın yaşanması kabul edilemez. Benim devletime güvenim sonsuz gereken yapılacaktır. İhmal edenlerin ihmalleri bulunacak ve yargı önüne çıkarılıp gerekli cezayı alacaklardır. Ben buna inanıyorum. En son görüşmüştük. Kızlarım bana sen dünyanın en iyi babasısın demişti. Kızlarımla çok güzel vakit geçirdim. Üzerimdeki fotoğraf onların gitmeden önceki son fotoğrafıydı." diye konuştu.

Kartalkaya’da İnal ailesi yaşamını yitirmişti! Acılı baba Kızlarımın son sözleri beni kahretti!

BAKICILARI DA HAYATINI KAYBETTİ CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

İnal ailesi ile birlikte Ela ve Dila kardeşlerin bakıcılığın yapan Gürcistan uyruklu Laura Kurtanidze'ninde bu yangında hayatını kaybettiği öğrenildi. Bakıcının cenazesi ise ülkesine gönderildi.

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