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Kartalkaya'da İnal ailesi yaşamını yitirmişti! Acılı baba " Kızlarımın son sözleri beni kahretti!"
Giriş Tarihi: 24.01.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
16:27
Kartalkaya'da İnal ailesi yaşamını yitirmişti! Acılı baba " Kızlarımın son sözleri beni kahretti!"
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli'nde yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden Defne Arkadaş İnal, kızları Dila ve Ela İnal son yolculuklarına beyaz güllerle uğurlandı. Baba Burak İnal, "Kızlarımın son sözleri beni kahretti."diye konuştu. İşte haberin detayları...