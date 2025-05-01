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Kartalkaya'daki yangın faciasında yeni skandal! Çalışanlar, otel sahiplerinin araçlarını kurtarmaya gitmiş
Giriş Tarihi: 01.05.2025 20:43
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
22:21
Kartalkaya'daki yangın faciasında yeni skandal! Çalışanlar, otel sahiplerinin araçlarını kurtarmaya gitmiş
Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Otelin güvenlik kamerasının soruşturma dosyasındaki kaydında, restoran kısmındaki yangının başlama anı ve büyümesi ile o sırada mutfakta bulunanların görüntüleri yer aldı. İşte Kartalkaya'daki yangın faciasında yeni detaylar...