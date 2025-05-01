Kartalkaya’daki yangın faciasında yeni skandal! Çalışanlar, otel sahiplerinin araçlarını kurtarmaya gitmiş

Sadece kendileri çıkmak için kapıyı aralamaları bile yeterli olacakken, araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda dışarıdan soğuk ve iç bölgede yanma gazlarına göre çok daha yoğun olan havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur" denildi.

78 kişinin öldüğü yangın faciası; çalışanlar, otel sahiplerinin araçlarını kurtarmaya gitmiş: O anlar kamerada