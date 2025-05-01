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Haberler Yaşam Kartalkaya'daki yangın faciasında yeni skandal! Çalışanlar, otel sahiplerinin araçlarını kurtarmaya gitmiş
Giriş Tarihi: 01.05.2025 20:43 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 22:21

Kartalkaya'daki yangın faciasında yeni skandal! Çalışanlar, otel sahiplerinin araçlarını kurtarmaya gitmiş

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anına ilişkin görüntülere ulaşıldı. Otelin güvenlik kamerasının soruşturma dosyasındaki kaydında, restoran kısmındaki yangının başlama anı ve büyümesi ile o sırada mutfakta bulunanların görüntüleri yer aldı. İşte Kartalkaya'daki yangın faciasında yeni detaylar...

Kartalkaya’daki yangın faciasında yeni skandal! Çalışanlar, otel sahiplerinin araçlarını kurtarmaya gitmiş

Kayak merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli tutuklanırken, 9'u sonraki süreçte tahliye edildi. 19 kişinin ise tutukluluk halleri devam ediyor.

Kartalkaya’daki yangın faciasında yeni skandal! Çalışanlar, otel sahiplerinin araçlarını kurtarmaya gitmiş

Yangının başladığı saatlerde otel çalışanlarının odalarda kalan tatilcileri uyarmak yerine otel sahiplerinin araçlarını kurtarmak için otelin alt katında bulunan kapalı otoparka gittiği anlara ait güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı.

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Kartalkaya’daki yangın faciasında yeni skandal! Çalışanlar, otel sahiplerinin araçlarını kurtarmaya gitmiş

Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda da araçları kurtarmaya gidenlerin otoparkın kapısını açmasıyla yangının büyümesine neden oldukları ifade edilerek, "Personel yardım etmek, yardımcı olmayı denemek yerine kapalı otoparktan araçlarını dışarı çıkarmak için otopark ana giriş kapısını bir araya gelerek zorla açtı

Kartalkaya’daki yangın faciasında yeni skandal! Çalışanlar, otel sahiplerinin araçlarını kurtarmaya gitmiş

Sadece kendileri çıkmak için kapıyı aralamaları bile yeterli olacakken, araçlarını çıkarabilmek için kapıyı tam açmaları sonucunda dışarıdan soğuk ve iç bölgede yanma gazlarına göre çok daha yoğun olan havanın yangın alanına taşınımına ve oksijen kaynağının sürekliliğine neden olmuştur" denildi.

78 kişinin öldüğü yangın faciası; çalışanlar, otel sahiplerinin araçlarını kurtarmaya gitmiş: O anlar kamerada

Kartalkaya’daki yangın faciasında yeni skandal! Çalışanlar, otel sahiplerinin araçlarını kurtarmaya gitmiş

YAGIN OTELİN MUTFAĞINDA BAŞLADI

Bolu Kartalkaya'da 78 kişiyi göz göre göre hayattan koparan yangın otelin mutfağından başladı. Restoranın içine hızla yayılan duman ve alevler güvenlik kamerasının görüntülerine yansıdı.