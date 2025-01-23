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Kartalkaya’daki yangında kahreden detay: Esra Nazik, Eslem Uyanık ve Şevval Şahin aynı odada kurtarılmayı beklemiş!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
14:36
Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Korkunç faciada ortaya çıkan her detay Türkiye'yi ağlattı. Öyle ki otelde kısa süre önce işe başlayan Esra Nazik, Eslem Uyanık ve Şevval Şahin, yangın sırasında aynı odadaydı. Alevler yükselmeye başlayınca Şevval babasını aradı, çaresiz kalınca da 12. Kattaki odasından atladı. Otelin aşçısı Esra Nazik ise hemen telefona sarıldı "Yanıyoruz, bizi kurtarın" diye yardım çağrısı yaptı. Ancak üç genç kızdan da ne yazık ki kurtulan olmadı…