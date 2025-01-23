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Haberler Yaşam Kartalkaya’daki yangında kahreden detay: Esra Nazik, Eslem Uyanık ve Şevval Şahin aynı odada kurtarılmayı beklemiş!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 14:36

Kartalkaya’daki yangında kahreden detay: Esra Nazik, Eslem Uyanık ve Şevval Şahin aynı odada kurtarılmayı beklemiş!

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 78 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Korkunç faciada ortaya çıkan her detay Türkiye'yi ağlattı. Öyle ki otelde kısa süre önce işe başlayan Esra Nazik, Eslem Uyanık ve Şevval Şahin, yangın sırasında aynı odadaydı. Alevler yükselmeye başlayınca Şevval babasını aradı, çaresiz kalınca da 12. Kattaki odasından atladı. Otelin aşçısı Esra Nazik ise hemen telefona sarıldı "Yanıyoruz, bizi kurtarın" diye yardım çağrısı yaptı. Ancak üç genç kızdan da ne yazık ki kurtulan olmadı…

DHA
Kartalkaya’daki yangında kahreden detay: Esra Nazik, Eslem Uyanık ve Şevval Şahin aynı odada kurtarılmayı beklemiş!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de Salı gecesi yaşanan yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Türkiye'yi sarsan faciada her detay her hikaye yürek sızlattı.

Kartalkaya’daki yangında kahreden detay: Esra Nazik, Eslem Uyanık ve Şevval Şahin aynı odada kurtarılmayı beklemiş!

Otelde aşçı olarak görev yapan Esra Nazik de hayatını kaybedenler arasındaydı. Genç kızın cenazesi memleketi Konya'nın Meram İlçesi'nde yapılan törenin ardından toprağa verildi.

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Kartalkaya’daki yangında kahreden detay: Esra Nazik, Eslem Uyanık ve Şevval Şahin aynı odada kurtarılmayı beklemiş!

Cenazede 1'i kız 2 çocuk sahibi Süleyman ve Şerife Nazik çifti, ayakta güçlükle durabildi. Anne Şerife Nazik, ''Kuzumu yaşatamadım'' diyerek yakınlarına sarılıp ağladı.

Kartalkaya’daki yangında kahreden detay: Esra Nazik, Eslem Uyanık ve Şevval Şahin aynı odada kurtarılmayı beklemiş!

Konya Valisi İbrahim Akın, protokol üyeleri, Nazik ailesinin yakınları ve halk da cenazeye katıldı. Esra Nazik'in cenazesi kılınan namazın ardından Ana Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Kartalkaya’daki yangında kahreden detay: Esra Nazik, Eslem Uyanık ve Şevval Şahin aynı odada kurtarılmayı beklemiş!

YÜREK SIZLATAN DETAY: ÜÇÜ AYNI ODADAYMIŞ

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nden 2022 yılında mezun olan Esra Nazik'in, Kartalkaya'daki otele yaklaşık 1 ay önce kış sezonu için başladığı belirtildi.

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