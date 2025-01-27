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Kartalkaya’daki yangında kızını ve eşini kaybeden Hilmi Altın o geceyi anlattı: Göz göre göre katliam yapıldı!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
11:14
Kartalkaya’daki yangında kızını ve eşini kaybeden Hilmi Altın o geceyi anlattı: Göz göre göre katliam yapıldı!
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dr. Öğretim Görevlisi Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın da, yaşamını yitiren isimlerden biriydi. Eşini ve evladını kaybettiği gece yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan Hilmi Altın'ın sözleri yüreklere işledi…