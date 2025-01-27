Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kartalkaya’daki yangında kızını ve eşini kaybeden Hilmi Altın o geceyi anlattı: Göz göre göre katliam yapıldı!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 11:14

Kartalkaya’daki yangında kızını ve eşini kaybeden Hilmi Altın o geceyi anlattı: Göz göre göre katliam yapıldı!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dr. Öğretim Görevlisi Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın da, yaşamını yitiren isimlerden biriydi. Eşini ve evladını kaybettiği gece yaşananları sosyal medya hesabından paylaşan Hilmi Altın'ın sözleri yüreklere işledi…

İHA
Kartalkaya’daki yangında kızını ve eşini kaybeden Hilmi Altın o geceyi anlattı: Göz göre göre katliam yapıldı!

Bolu Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Dr. Öğretim Görevlisi Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya Altın baba evi olan Manisa'nın Soma ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. Yangından yaralı kurtulan ailenin babası Hilmi Altın ise cenaze sırasında bir eli kızının bir eli de eşinin tabutunda ayakta durmakta zorlandı.

Kartalkaya’daki yangında kızını ve eşini kaybeden Hilmi Altın o geceyi anlattı: Göz göre göre katliam yapıldı!

KABUS DOLU O GECEYİ ANLATTI

İzmir'de yaşayan Altın ailesi tatil için gittikleri otelde çıkan yangın sonrası büyük bir acı yaşadı. Eşini ve kızını yangında kaybeden baba Hilmi Altın sosyal medya hesabından yaşadıklarına ilişkin bilgi notu paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kartalkaya’daki yangında kızını ve eşini kaybeden Hilmi Altın o geceyi anlattı: Göz göre göre katliam yapıldı!

Altın, "Olay günü eşim Kübra'nın 'Hilmi kalk yangın var, bize yetiş!' sözü ile gözümü açtığımda karşımda eşimi ve kızımı koşarak odadan çıkarken gördüm. Ben giyinip odadan çıktığımda ise (tahmini 30-50 saniye farkla) çok yoğun zehir gibi bir dumanla karşılaştım ve nefes almak imkansızdı. Merdivenleri birkaç kez denesem de bulamadım. Eşimin ve çocuğumun erken davranmasının kurtulmalarına yardım ettiğini düşünerek 8. katta çaresizce ileri geri giderken arkadaşlarımıza koridorda rastladım.

Kartalkaya’daki yangında kızını ve eşini kaybeden Hilmi Altın o geceyi anlattı: Göz göre göre katliam yapıldı!

Onlarla beraber diğer arkadaşlarımız Yalçın ailesinin odasına sığındık. Çarşaflarla inme planı yapılırken, ben bir kez daha eşimin ve kızımın peşinden gitmek istedim. Yüzüme ıslak havlu sararak tekrar arkadaşlarımın odasını terk ettim. Ancak Duman çok daha kötüydü ve artık sıfır görüş vardı. Yine de tekrar merdivenleri arasam da başaramadım. Rastgele dumandan kaçarak yürüdüğümde koridorun sonunda nefes almaya imkân veren az görüşlü bir alanda kalabalık bir grubun cam kırmaya çalıştığını gördüm. Derhal onlara katıldım ve beraber bir odaya sığındık. Hatırladığım kadarıyla 13 kişiydik. Çocuklar ve kadınlar çoğunluktaydı.

Kartalkaya’daki yangında kızını ve eşini kaybeden Hilmi Altın o geceyi anlattı: Göz göre göre katliam yapıldı!

Odadakiler olarak inanılmaz bir uyum içindeydik ve herkes önce çocuklara sonra kadınları ve en son erkekleri indirmek üzere uygulamaya geçti. Arkadaşlar çok hızlı çarşafları bağlarken benim gözüm yataklara ilişti. Yataklar büyük pencereler oldukça küçüktü. Yatakları atabilir miyiz diye sorduğunda tereddütsüz herkes bütün gücünü verdi ve hızla yatakları bükerek aşağı attık. Daha sonra çarşaflarla önce çocukları sonra kadınları yatakların üstüne indirdik. Erkeklerden bir arkadaş ben çarşafları sabit bir yere bağlarım sen git ben en son inerim dedi. Ben de sondan bir önce indim. Benden önceki arkadaş da çarşaf koptu ve bana az bir çarşaf parçası kalmıştı. Kendimi 8. kat penceresinden 5. kat sundurma üzerine doğru sırt üstü bırakarak yatağa doğru düştüm.

SON DAKİKA