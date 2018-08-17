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nın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı

Giriş Tarihi: 17.08.2018 20:05 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 20:07
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nın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı
Kasanın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı

'nin Arizona eyaletine bağlı Phoenix kentinde evlerinde tadilat yapan bir çift büyük bir sürprizle karşılaştı. Çift, mutfakta tadilat sırasında şifreli bir buldu. Kasada para, rehber niteliğinde bir kitap ve iki fotoğraf bulundu.

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nın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı
Kasanın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı

'nin Phoenix kentinde maddi sıkıntılar nedeniyle evlerinde başlattıkları tadilatta mutfak kısmına gelen çift büyük bir sürprizle karşılaştı.

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nın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı
Kasanın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı

Mutfakta 50 yıllık şifreli bir bulan çift küçük bir servetin de sahibi oldu.

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nın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı
Kasanın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı

'li çift, dan çıkan paranın büyük bir kısmının 100 dolarlık banknotlar olduğunu ifade etti.

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nın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı
Kasanın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı

Şifreli nın içerisinde bulunan siyah beyaz fotoğrafın arka kısmına ise, "Alan, bende okuman gereken bir kitap var" notu yazıyor.

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nın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı
Kasanın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı
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nın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı
Kasanın içinden çıkanlar herkesi şaşırttı
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