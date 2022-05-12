Haberler Yaşam Kaşıkçı elması çalındı mı, kayıp mı? Kaşıkçı elması hikayesi ve değeri nedir, nerede korunuyor?

Giriş Tarihi: 12.05.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 13:57

Kaşıkçı elması çalındı mı, kayıp mı? Kaşıkçı elması hikayesi ve değeri nedir, nerede korunuyor?

Tarihi miraslar arasında en meşhur olan Kaşıkçı Elması çalındı iddiaları ile milyonların gündemine geliyor. 49 küçük elmasla süslü 86 karatlık elmasın Topkapı Saray'ında korunduğu biliniyordu. Gelen iddialar sonrası ise "Kaşıkçı Elması nedir, nerede, değeri ve hikayesi ne, nerede korunuyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Sosyal medyaya karıştıran iddia sonrası Milli Saraylar sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflarla o iddiayı yalanladı. Peki, Kaşıkçı Elması nedir, nerede, değeri ve hikayesi ne, nerede korunuyor? İşte kayıp iddiaları sonrası merak edilen detaylar...