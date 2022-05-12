Tarihi miraslar arasında en meşhur olan Kaşıkçı Elması çalındı iddiaları ile milyonların gündemine geliyor. 49 küçük elmasla süslü 86 karatlık elmasın Topkapı Saray'ında korunduğu biliniyordu. Gelen iddialar sonrası ise "Kaşıkçı Elması nedir, nerede, değeri ve hikayesi ne, nerede korunuyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Sosyal medyaya karıştıran iddia sonrası Milli Saraylar sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflarla o iddiayı yalanladı. Peki, Kaşıkçı Elması nedir, nerede, değeri ve hikayesi ne, nerede korunuyor? İşte kayıp iddiaları sonrası merak edilen detaylar...