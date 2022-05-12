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Haberler Yaşam Kaşıkçı elması çalındı mı, kayıp mı? Kaşıkçı elması hikayesi ve değeri nedir, nerede korunuyor?
Giriş Tarihi: 12.05.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 13:57

Kaşıkçı elması çalındı mı, kayıp mı? Kaşıkçı elması hikayesi ve değeri nedir, nerede korunuyor?

Tarihi miraslar arasında en meşhur olan Kaşıkçı Elması çalındı iddiaları ile milyonların gündemine geliyor. 49 küçük elmasla süslü 86 karatlık elmasın Topkapı Saray'ında korunduğu biliniyordu. Gelen iddialar sonrası ise "Kaşıkçı Elması nedir, nerede, değeri ve hikayesi ne, nerede korunuyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Sosyal medyaya karıştıran iddia sonrası Milli Saraylar sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflarla o iddiayı yalanladı. Peki, Kaşıkçı Elması nedir, nerede, değeri ve hikayesi ne, nerede korunuyor? İşte kayıp iddiaları sonrası merak edilen detaylar...

Kaşıkçı elması çalındı mı, kayıp mı? Kaşıkçı elması hikayesi ve değeri nedir, nerede korunuyor?

Kaşıkçı Elması çalındı iddiaları sonrası son dakika gelişmeleri yakından takip edilmeye başlandı. İddiayı ortaya atan ismin ise modacı Barbaros Şansal olduğu yine iddialar arasında yer aldı. Öte yandan "Kaşıkçı Elması nedir, nerede, değeri ve hikayesi ne, nerede korunuyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada dolaşan iddialarla beraber Milli Saraylar'dan beklenen açıklama geldi. Elmasın çalındığı iddiaları böylece yalanlanmış oldu. Peki, Kaşıkçı Elması nedir, nerede, değeri ve hikayesi ne, nerede korunuyor? İşte tüm detaylar...

Kaşıkçı elması çalındı mı, kayıp mı? Kaşıkçı elması hikayesi ve değeri nedir, nerede korunuyor?

KAŞIKÇI ELMASI ÇALINDI İDDİASINA YANIT!

Milli Saraylar sosyal medyada yayılan 'Kaşıkçı Elması kayıp' iddiaları üzerine Twitter'dan bir açıklama yayınlayarak çirkin provokasyonu çökertti. Milli Saraylar; Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir. ifadelerini kullandı.

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Kaşıkçı elması çalındı mı, kayıp mı? Kaşıkçı elması hikayesi ve değeri nedir, nerede korunuyor?

CHP'Lİ AĞBABA DA ALET OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba 'Kaşıkçı Elması'nın çalındığı yönündeki asılsız iddiları sonrası sosyal medyadan paylaşım yaparak bu çirkin provokasyona ortak oldu.

Kaşıkçı elması çalındı mı, kayıp mı? Kaşıkçı elması hikayesi ve değeri nedir, nerede korunuyor?

İşte yapılan o açıklama;

Tarihî elmasların en büyüğü ve en meşhuru olarak gösterilen Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır Topkapı Sarayı'nda silah koleksiyonunun yer aldığı Dış Hazine Bölümü'nde sergilenmektedir.

Kaşıkçı elması çalındı mı, kayıp mı? Kaşıkçı elması hikayesi ve değeri nedir, nerede korunuyor?

Kaşıkçı Elması'nın kaybolduğu veya değiştirildiği ile ilgili gerçek dışı iddialar, Türkiye turizminin canlanmaya başladığı şu günlere hareketliliği baltalamaya yönelik maksatlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimlerdir.

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