Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak 2022? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon oranı beklentisi yüzde kaç oldu?

TÜİK tarafından açıklanan aylık TEFE-TÜFE enflasyon oranı kasım ayı için geliyor. Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olacak 6 aylık veri belli oluyor. 2022 Kasım enflasyonu hesabın 5. Verisi olacak. Öte yandan her ay açıklanacak veriler öncesinde Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli olan enflasyon beklentisi de kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak rakamlar ocak zammı üzerinde etkisini gösterecek. Peki, kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve saat kaçta? İşte, geçen ayın rakamları ve anket sonuçları ile tahminler…