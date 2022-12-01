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Haberler Yaşam Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak 2022? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon oranı beklentisi yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 01.12.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 13:56

Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak 2022? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon oranı beklentisi yüzde kaç oldu?

TÜİK tarafından açıklanan aylık TEFE-TÜFE enflasyon oranı kasım ayı için geliyor. Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olacak 6 aylık veri belli oluyor. 2022 Kasım enflasyonu hesabın 5. Verisi olacak. Öte yandan her ay açıklanacak veriler öncesinde Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile belli olan enflasyon beklentisi de kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak rakamlar ocak zammı üzerinde etkisini gösterecek. Peki, kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ve saat kaçta? İşte, geçen ayın rakamları ve anket sonuçları ile tahminler…

Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak 2022? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon oranı beklentisi yüzde kaç oldu?

Kasım enflasyonu beklenti ve tahminleri masada yerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak TEFE-TÜFE enflasyon verisi geçtiğimiz ay, aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklandı. Kasım ayı ile birlikte 5. Verisi tamamlanmış olacak ocak zammı için de ilk hesaplar tabloda paylaşılmaya başladı. Peki, 2022 kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, saat kaçta, ne olur? İşte, Merkez Bankası enflasyon beklentisi

Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak 2022? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon oranı beklentisi yüzde kaç oldu?

2022 KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başından, bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.

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Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak 2022? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon oranı beklentisi yüzde kaç oldu?

ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu

anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken,

bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşmiştir.

Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak 2022? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon oranı beklentisi yüzde kaç oldu?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Enflasyon Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak 2022? TÜİK ile TEFE-TÜFE enflasyon oranı beklentisi yüzde kaç oldu?
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