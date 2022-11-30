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Haberler Yaşam KASIM ENFLASYONU ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile 2022 Kasım ayı TEFE TÜFE oranları enflasyon beklentisi belli oldu!
Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 15:42

KASIM ENFLASYONU ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile 2022 Kasım ayı TEFE TÜFE oranları enflasyon beklentisi belli oldu!

Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olacak 6 aylık enflasyon oranı bilgisinde 5. Veri de belli oluyor. 2022 Kasım ayı enflasyon beklentisi Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi ile belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak TEFE-TÜFE verileri her aybaşında kamuoyu ile paylaşılıyor. Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Ocak zammı üzerinde etkili olacak oran için geri sayım başladı. Peki, kasım enflasyonu ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar…

KASIM ENFLASYONU ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile 2022 Kasım ayı TEFE TÜFE oranları enflasyon beklentisi belli oldu!

Kasım enflasyonu son dakika TÜİK tarafından açıklanacak. Ocak zammının netleşmesi için ortaya çıkacak 6 aylık oranda ilk 5 ay tamamlanmış olacak. Emekli ve memur maaşlarının artışı belirlenecek. TEFE-TÜFE enflasyon oranı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklanan oran kasım ayı için belli oluyor. Enflasyon beklentisi de Merkez Bankası tarafından paylaşıldı. Peki, 2022 kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, yanıtlar…

KASIM ENFLASYONU ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile 2022 Kasım ayı TEFE TÜFE oranları enflasyon beklentisi belli oldu!

KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın başından, bir önceki ayın enflasyon verilerini açıklıyor. Kasım ayı enflasyon rakamları 5 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 10.00'da duyurulacak.

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KASIM ENFLASYONU ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile 2022 Kasım ayı TEFE TÜFE oranları enflasyon beklentisi belli oldu!

TÜİK ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,78 iken, bu

anket döneminde yüzde 68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,34 iken,

bu anket döneminde yüzde 37,47 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşmiştir.

KASIM ENFLASYONU ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile 2022 Kasım ayı TEFE TÜFE oranları enflasyon beklentisi belli oldu!

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NASILDI?

Enflasyon Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ekim ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın Aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi.

KASIM ENFLASYONU ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile 2022 Kasım ayı TEFE TÜFE oranları enflasyon beklentisi belli oldu!
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