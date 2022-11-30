KASIM ENFLASYONU ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TÜİK ile 2022 Kasım ayı TEFE TÜFE oranları enflasyon beklentisi belli oldu!

Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olacak 6 aylık enflasyon oranı bilgisinde 5. Veri de belli oluyor. 2022 Kasım ayı enflasyon beklentisi Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi ile belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak TEFE-TÜFE verileri her aybaşında kamuoyu ile paylaşılıyor. Kasım enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta soruları gündemdeki yerini aldı. Ocak zammı üzerinde etkili olacak oran için geri sayım başladı. Peki, kasım enflasyonu ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar…