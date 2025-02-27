Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Kastamonu iftar vakti 2025: Kastamonu İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:18

Kastamonu iftar vakti 2025: Kastamonu İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Maneviyatın doruğa ulaştığı bu mübarek günlere yaklaşırken, ilk oruç ve teravih coşkusu tüm İslam âleminde hissedilmeye başlandı. İbadetlerini yerine getirecek olanlar, "Kastamonu sahur ne zaman, iftar vakti saat kaçta?" gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. On bir ayın sultanına kısa bir süre kala 2025 Kastamonu imsakiye bilgileri de duyuruldu. İşte Kastamonu iftar vakti ve sahur saati

Kastamonu iftar vakti 2025: Kastamonu İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının bereketi ve manevi huzuru, tüm İslam dünyasını saracak. Oruç ibadetini yerine getirecek ve teravih namazını kılacak Müslümanlar, Kastamonu için sahur ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. İşte 2025 yılına ait Kastamonu İmsakiye iftar saati ve sahur vakti

Kastamonu iftar vakti 2025: Kastamonu İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

KASTAMONU İMSAKİYE 2025: KASTAMONU İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Kastamonu başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kastamonu iftar vakti 2025: Kastamonu İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayının ilk beş günü için Kastamonu'da iftar ve sahur (imsak) vakitleri aşağıdaki gibidir:

1 Mart Cumartesi

Kastamonu İmsak (Sahur) Vakti: 05:48

Kastamonu İftar Vakti: 18:42

2 Mart Pazar

Kastamonu İmsak (Sahur) Vakti: 05:46

Kastamonu İftar Vakti: 18:43

3 Mart Pazartesi

Kastamonu İmsak (Sahur) Vakti: 05:45

Kastamonu İftar Vakti: 18:44

4 Mart Salı

Kastamonu İmsak (Sahur) Vakti: 05:43

Kastamonu İftar Vakti: 18:45

5 Mart Çarşamba

Kastamonu İmsak (Sahur) Vakti: 05:42

Kastamonu İftar Vakti: 18:47

Kastamonu iftar vakti 2025: Kastamonu İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan içerikleri

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Kastamonu için ilk teravih vakti 20:00 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 20:00

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 20:01

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 20:02

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 20:04

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 20:05

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 20:06

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Kastamonu iftar vakti 2025: Kastamonu İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Ramazan ayında yatsı namazının ardından kılınan teravih namazı, sünnet-i müekkededir ve erkek-kadın her Müslüman için büyük sevap taşır. Teravih, 20 rekât olarak kılınır ancak 8 rekât olarak da kılınabileceği belirtilmiştir. Namaz, dörder rekât halinde kılınıp selam verilerek tamamlanır.

SON DAKİKA