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Kastamonu iftar vakti 2025: Kastamonu İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
10:18
Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Maneviyatın doruğa ulaştığı bu mübarek günlere yaklaşırken, ilk oruç ve teravih coşkusu tüm İslam âleminde hissedilmeye başlandı. İbadetlerini yerine getirecek olanlar, "Kastamonu sahur ne zaman, iftar vakti saat kaçta?" gibi sorulara yanıt aramaya koyuldu. On bir ayın sultanına kısa bir süre kala 2025 Kastamonu imsakiye bilgileri de duyuruldu. İşte Kastamonu iftar vakti ve sahur saati