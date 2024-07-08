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Katil oğlu Timur Cihantimur ABD'de yargılanırken baba Bülent Cihantimur şov peşinde! Yeni TV programını duyurdu: "Katilin dizisi izlenirse..."
Giriş Tarihi: 08.07.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
09:58
Katil oğlu Timur Cihantimur ABD'de yargılanırken baba Bülent Cihantimur şov peşinde! Yeni TV programını duyurdu: "Katilin dizisi izlenirse..."
Türkiye, günlerce Timur Cihantimur'un karıştığı ölümlü kazayı konuşmuştu. Canavar annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılan Timur Cihantimur ABD'de yargılanırken baba Bülent Cihantimur ise yeni televizyon programı için hazırlık yapıyor. "Doktor B" lakaplı Bülent Cihantimur sosyal medya hesabından "Bu Ben Miyim?" isimli programın tanıtımını yaptı. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin ailesi ise duruma çok sert tepki gösterdi. İşte ayrıntılar...