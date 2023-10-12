Haberler Yaşam Katil yazar Funda Demir’in son sözleri: Eski kocasını kesmeden önce kızına bunları anlatmış!

Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 10:11

Katil yazar Funda Demir’in son sözleri: Eski kocasını kesmeden önce kızına bunları anlatmış!

Gerilim, korku ve psikolojik romanları analiz etmesiyle tanınan sanat yazarı Funda Demir, iki yıl önce boşandığı eski eşi mali müşavir Mustafa Çapar'ı çocuklarıyla yaşadığı lüks sitedeki evine gidip bıçakla boğazından keserek öldürdü. Tutuklanan 3 çocuk annesi Funda Demir, susma hakkını kullanırken, SABAH olaya yönelik yeni bilgilere ulaştı. Olay günü annesinin kendisine telefon satın aldığını söyleyen E.Ç., (19) ifadesinde, 'Annemle oturduğumuz sırada bana babamdan bahsetti. Bana baba olarak iyi olduğunu ancak eş olarak iyi birisi olmadığını söyledi. Anneme boşanma sebebini sorduğumda ise ilgisizlik olduğunu ve psikolojisinin iyi olmadığı için terapiste gitmek istediğini söyledi. Anneme babam bakardı aralarında belirgin bir tartışma yoktu. Babam annemle farklı dünyaların insanları olduğunu bu nedenle ayrıldıklarını söylemişti' diye konuştu.