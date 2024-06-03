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Kavurucu sıcaklar ne zaman sona erecek? WMO'dan El Nino raporu: La Nina başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
18:49
Kavurucu sıcaklar ne zaman sona erecek? WMO'dan El Nino raporu: La Nina başlayacak mı?
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan "El Nino" hava olayına ilişkin çarpıcı bir rapor yayımladı. Raporda; küresel sıcaklıkların artmasına neden olan "El Nino" hava olayının sona erme belirtileri gösterdiğini ve gezegeni serin tutan "La Nina" hava koşullarına geri dönüşün muhtemel olduğu kaydedildi. Peki kavurucu sıcaklar ne zaman sona erecek? El Nino bitiyor mu? La Nina ne zaman başlayacak? İşte detaylar...