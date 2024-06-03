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Haberler Yaşam Kavurucu sıcaklar ne zaman sona erecek? WMO'dan El Nino raporu: La Nina başlayacak mı?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 18:49

Kavurucu sıcaklar ne zaman sona erecek? WMO'dan El Nino raporu: La Nina başlayacak mı?

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan "El Nino" hava olayına ilişkin çarpıcı bir rapor yayımladı. Raporda; küresel sıcaklıkların artmasına neden olan "El Nino" hava olayının sona erme belirtileri gösterdiğini ve gezegeni serin tutan "La Nina" hava koşullarına geri dönüşün muhtemel olduğu kaydedildi. Peki kavurucu sıcaklar ne zaman sona erecek? El Nino bitiyor mu? La Nina ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Kavurucu sıcaklar ne zaman sona erecek? WMO’dan El Nino raporu: La Nina başlayacak mı?

WMO, El Nino'ya ilişkin rapor yayımladı. "Küresel sıcaklıkların ve dünya genelinde aşırı hava koşullarının artmasına neden olan ve geçen yıldan bu yana etkili olan El Nino artık sona erme belirtileri gösteriyor." ifadesinin yer aldığı raporda, bu yılın temmuz-eylül döneminde La Nina'nın görülme olasılığının yüzde 60 olarak tahmin edildiği aktarıldı.

Kavurucu sıcaklar ne zaman sona erecek? WMO’dan El Nino raporu: La Nina başlayacak mı?

Son 9 yılın kayıtlara geçen en sıcak dönem olduğu belirtilen raporda, 2020'den 2023'ün sonuna kadar etkili olan La Nina'nın soğutucu etkisinin de bunun önüne geçemediği aktarıldı.

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Kavurucu sıcaklar ne zaman sona erecek? WMO’dan El Nino raporu: La Nina başlayacak mı?

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı ve 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu." ifadesini kullandı.

Kavurucu sıcaklar ne zaman sona erecek? WMO’dan El Nino raporu: La Nina başlayacak mı?

El Nino etkisinin sona ermesinin, "uzun vadeli iklim değişikliğinde bir duraklama" anlamına gelmediğine dikkati çeken Barrett, gezegenin ısıyı hapseden sera gazları nedeniyle ısınmayı sürdüreceğini kaydetti.

Kavurucu sıcaklar ne zaman sona erecek? WMO’dan El Nino raporu: La Nina başlayacak mı?

Barrett, "Olağanüstü yüksek deniz yüzeyi sıcaklıkları önümüzdeki aylarda önemli bir rol oynamaya devam edecek. Atmosferimizdeki ekstra ısı ve nem nedeniyle hava koşullarımız daha da zorlu olmayı sürdürecek. Bu nedenle 'herkes için erken uyarılar', WMO'nun birinci önceliği olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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