Kavurucu sıcaklar bunalttı: Termometreler 45 dereceyi gösterdi! "Denizde kalasım geliyor"
Giriş Tarihi: 09.08.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025
19:46
Turizm kenti Antalya'da termometreler 45 dereceyi gösterirken sıcak havadan bunalanlar çareyi kendilerini denize atmakta buldu. Öte yandan, ailesiyle yüzmeye gelen 13 yaşındaki Muzaffer bunaltıcı havadan dolayı bayılacak gibi olduğunu ifade ederek, "Dışarıdaki taşlar sıcak olduğundan denizde kalasım geliyor." dedi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı sıcak hava dalgası konusunda uyarıda bulundu. İşte il il hava durumu tahminleri...