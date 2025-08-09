Kavurucu sıcaklar bunalttı: Termometreler 45 dereceyi gösterdi! "Denizde kalasım geliyor"

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA

18°C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu

RİZE

24°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN

23°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON

23°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı