Haberler Yaşam Kavurucu sıcaklar bunalttı: Termometreler 45 dereceyi gösterdi! "Denizde kalasım geliyor"
Giriş Tarihi: 09.08.2025 19:25 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 19:46

Turizm kenti Antalya'da termometreler 45 dereceyi gösterirken sıcak havadan bunalanlar çareyi kendilerini denize atmakta buldu. Öte yandan, ailesiyle yüzmeye gelen 13 yaşındaki Muzaffer bunaltıcı havadan dolayı bayılacak gibi olduğunu ifade ederek, "Dışarıdaki taşlar sıcak olduğundan denizde kalasım geliyor." dedi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı sıcak hava dalgası konusunda uyarıda bulundu. İşte il il hava durumu tahminleri...

İHA
Turizm kenti Antalya adeta sıcaktan kavruluyor. Kentte termometreler öğle saatlerinde 45 dereceye kadar çıkarken, alev esen rüzgarla birlikte sokaklar boşaldı. Kavurucu sıcaklardan dolayı vatandaşlar kendilerini gölgelik ve sahil kenarlarına attı. İnsanlar kadar hayvanlar da güneşe çıkmayıp gölge olan noktalarda dinlendi.

Hayvanlara vatandaşlar tarafından da su verildiği gözlendi. Serinlemek isteyenlerin adresi ise her zamanki gibi Konyaaltı Sahili oldu. Deniz suyu sıcaklığının ise 32 dereceye kadar çıkıp artış gösterdiği kentte, yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü sahili adeta doldurdu. Sıcaktan dolayı çoğu tatilci, sudan uzun süre çıkamayıp Akdeniz'in sularında kulaç atarak serinledi.

"BAYILACAK GİBİ OLDUM"

Sahile ailesiyle birlikte Döşemealtı ilçesinden gelen 13 yaşındaki Muzaffer Emre Şahin, "Deniz buz gibi. Dışarıdaki taşlar sıcak olduğundan denizde kalasım geliyor. Yolda bayılacak gibi oldum. Oturdum bir ağacın altına, sonra gelip suya atlayınca rahatladım" dedi.

"ANTALYA'YI SEVİYORUZ"

Ankara'dan tatil için gelen Deniz Özkan da "Bana nem bana yaradığı için ben rahatım. Çocuklar biraz rahatsız oluyor. İster istemez biraz rahatsızlık oluyor ama ben o kadar yadırgamıyorum. Çünkü benim vücudum nemi seviyor. O yüzden bir daralma, sıkıntı yaşamıyorum. Çocuklar eğleniyor, Antalya'ya sürekli geldiğimiz için seviyoruz burayı" ifadelerini kullandı.

Sahilde güneşin keyfini çıkaran Asyanur Özkan ise, "Antalya gayet güzel ama çok nemli. O yüzden kötü oluyor ama deniz çok güzel" dedi. Kentte yaşayan Arya Durugiller de, "Ben zaten burada yaşıyorum, çok nemli ama ben buranın havasına alışkınım" diye konuştu.

METEOROLOJİDEN SICAK HAVA DALGASI UYARISI

Ülkemizde son dönemde yaşanan aşırı sıcaklar adeta kavurdu. Geçtiğimiz günlerde bazı bölgelerde yaşanan yağışlardan sonra hava nispeten biraz serinlerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilerde yeni bir aşırı sıcak hava dalgasının geleceği duyuruldu.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR

21°C, 35°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE

20°C, 36°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL

23°C, 31°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ

20°C, 33°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR

18°C, 33°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ

26°C, 42°C Az bulutlu ve açık

İZMİR

26°C, 40°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA

26°C, 42°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA

26°C, 43°C Az bulutlu ve açık

ANTALYA

29°C, 40°C Az bulutlu ve açık

HATAY

27°C, 40°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA

22°C, 36°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA

20°C, 34°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR

18°C, 35°C Az bulutlu ve açık

KONYA

22°C, 33°C Az bulutlu ve açık

YOZGAT

15°C, 29°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU

17°C, 34°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE

20°C, 32°C Az bulutlu ve açık

SİNOP

23°C, 34°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK

21°C, 28°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA

18°C, 33°C Parçalı ve çok bulutlu

RİZE

24°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN

23°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (pazar) sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON

23°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Bingöl'ün doğu ilçelerinin, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM

13°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS

13°C, 31°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA

22°C, 38°C Az bulutlu

VAN

15°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR

26°C, 41°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP

27°C, 42°C Az bulutlu ve açık

MARDİN

28°C, 39°C Az bulutlu ve açık

SİİRT

26°C, 40°C Az bulutlu ve açık

